На Камчатці стався землетрус і почалося виверження вулкану

Землетрус магнітудою 7,0 зареєстровано за 108 км від адміністративного центру Камчатського краю Росії

У Росії біля берегів Камчатки РФ стався землетрус та почалося виверження вулкану. Про це пишуть росЗМІ.

Землетрус магнітудою 7,0 зареєстровано біля берегів Камчатки, за 108 км від Петропавловська-Камчатського, який є адміністративним центром Камчатського краю Росії.

фото з відкритих джерел

За даними американської системи попередження про цунамі, небезпечні хвилі цунамі від цього землетрусу можливі в межах 300 км від епіцентру вздовж узбережжя Росії.

Після землетрусу магнітудою біля берегів Камчатки зафіксували серію афтершоків магнітудою 3,9. Відповідна інформація з'явилась на сайті Камчатської філії геофізичної служби.

Біля берегів Камчатки РФ зареєстровано землетрус магнітудою 7,0.



Також повідомляється про початок виверження вулкана Шивелуч. pic.twitter.com/jJuElZzZiQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 17, 2024

Як пишуть російські медіа, землетрус відчували також жителі Елізовського міського округу, Усть-Камчатського району, Вилючинського міського округу.

Повідомляється, що почалося виверження вулкана Шивелуч, відбувається видавлювання лави.

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фото з відкритих джерел

«Почалося виверження вулкана Шивелуч на куполах Каран і 300 років РАН. За візуальною оцінкою, висота попелової колони – 8 км над рівнем моря», – повідомили в інституті вулканології та сейсмології Далекосхідного відділення Російської академії наук.

Шивелуч – найпівнічніший вулкан, що діє на території Камчатського півострова. Розташований на відстані близько 50 км від селища Ключі Усть-Камчатського району і за 450 км від Петропавловська-Камчатського.

Нагадаємо, у ніч на 11 квітня 2023 року на російському півострові Камчатка відбулося потужне виверження вулкана Шивелуч. Виверження вулкана досягло особливо сильної стадії. Висота викиду попелу становила від 15 до 20 кілометрів.