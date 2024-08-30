Китай погрожує Філіппінам: у чому причина

У спірних водах Південнокитайського моря продовжує наростати напруга

Китай вимагає від Філіппін вивести з району архіпелагу Спратлі в Південнокитайському морі та прилеглою до нього мілиною Сабіна судно своєї берегової охорони, яке з квітня стоїть на якорі в лагуні мілини, пише Укрінформ.

«Китай має незаперечний суверенітет над островами Наньша (Nansha, китайська назва архіпелагу Спратлі – ред.) та прилеглими водами, включаючи мілину Сяньбінь (Сабіна – ред.)», – заявив речник міністерства оборони КНР полковник У Цянь.

Він назвав захід судна філіппінської берегової охорони в лагуну Сабіни у квітні «вторгненням», яке порушує суверенітет Китаю… та підриває регіональний мир і стабільність.

«Китайська сторона рішуче виступає проти таких дій і неодноразово висловлювала протести», – зазначив речник.

За його словами, впродовж останніх десяти днів кораблі берегової охорони Філіппін, намагаючись доставити своєму судну припаси, неодноразово «вторгались» у води мілини Сабіна та вдавались до небезпечних маневрів і навмисно таранили судна Китаю.

«Китайська сторона прагне належним чином врегулювати розбіжності шляхом діалогу та консультацій, але наша толерантність має межі. Філіппіни повинні якнайшвидше вивести свій корабель і персонал та відновити природний стан мілини Сяньбінь без будь-яких штучних об’єктів чи інфраструктури», – заявив військовий.

Він додав, що китайська сторона продовжуватиме вживати рішучих і жорстких заходів для захисту своєї територіальної цілісності і морських прав та інтересів.