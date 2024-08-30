Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай погрожує Філіппінам: у чому причина

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Китай погрожує Філіппінам: у чому причина
ілюстративне фото

У спірних водах Південнокитайського моря продовжує наростати напруга

Китай вимагає від Філіппін вивести з району архіпелагу Спратлі в Південнокитайському морі та прилеглою до нього мілиною Сабіна судно своєї берегової охорони, яке з квітня стоїть на якорі в лагуні мілини, пише Укрінформ.

«Китай має незаперечний суверенітет над островами Наньша (Nansha, китайська назва архіпелагу Спратлі – ред.) та прилеглими водами, включаючи мілину Сяньбінь (Сабіна – ред.)», – заявив речник міністерства оборони КНР полковник У Цянь.

Він назвав захід судна філіппінської берегової охорони в лагуну Сабіни у квітні «вторгненням», яке порушує суверенітет Китаю… та підриває регіональний мир і стабільність.

«Китайська сторона рішуче виступає проти таких дій і неодноразово висловлювала протести», – зазначив речник.

За його словами, впродовж останніх десяти днів кораблі берегової охорони Філіппін, намагаючись доставити своєму судну припаси, неодноразово «вторгались» у води мілини Сабіна та вдавались до небезпечних маневрів і навмисно таранили судна Китаю.

«Китайська сторона прагне належним чином врегулювати розбіжності шляхом діалогу та консультацій, але наша толерантність має межі. Філіппіни повинні якнайшвидше вивести свій корабель і персонал та відновити природний стан мілини Сяньбінь без будь-яких штучних об’єктів чи інфраструктури», – заявив військовий.

Він додав, що китайська сторона продовжуватиме вживати рішучих і жорстких заходів для захисту своєї територіальної цілісності і морських прав та інтересів.

Читайте також:

Теги: Китай Філіппіни конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штаб-квартира та фабрика ASML Holding NV у Велдховені, Нідерланди
Нідерланди готують нові обмеження проти китайських чипів
Вчора, 17:23
Для Республіки Білорусь є два варіанти – або різке виявлення політики самого Лукашенка, або керований транзит з приходом рукостисканої фігури
Хто може очолити Білорусь після Лукашенка
23 серпня, 22:00
Путін готує росіян до війни з корінними народами
Антиісламська кампанія у Росії. Путін готує ґрунт для великого протистояння?
12 серпня, 21:01
Українка стала першою в історії вітчизняної жіночої боротьби володаркою срібної медалі Олімпіади
Олімпіада-2024. Україна випала з топ-20 медального заліку
11 серпня, 00:59
Тайвань намагається покращити свою обороноздатність
Тайвань готує своїх громадян до вторгнення Китаю – WP
4 серпня, 22:38
Під ТЦК у Ковелі зібрався натовп
У Ковелі під військкоматом зібралися мітингувальники. ТЦК заявив про причетність російських спецслужб
4 серпня, 15:03
Путін зустрів у аеропорту звільнених росіян
The Washington Post розповіла, чим обмін в'язнями між РФ і Заходом налякав Україну
3 серпня, 13:26
В Одесі чоловік з жінкою побили патрульну під час вручення повістки
В Одесі чоловік з жінкою побили патрульну під час вручення повістки
2 серпня, 23:07
Китайські вчені навчилися робити з дощу електричний струм
Перетворює дощ на електрику: вчені з Китаю здивували новим приладом
31 липня, 10:25

Політика

Китай погрожує Філіппінам: у чому причина
Китай погрожує Філіппінам: у чому причина
Знищення ракет і дронів РФ: міноборони Польщі зробило заяву
Знищення ракет і дронів РФ: міноборони Польщі зробило заяву
Виконує завдання Китаю? Навіщо Путін їде в Монголію
Виконує завдання Китаю? Навіщо Путін їде в Монголію
Вторгнення Путіна відкрило Європі очі: фон дер Ляєн назвала уроки, які ЄС виніс із війни
Вторгнення Путіна відкрило Європі очі: фон дер Ляєн назвала уроки, які ЄС виніс із війни
Візит до Монголії: Путін випросив для себе одну гарантію, Україна відреагувала
Візит до Монголії: Путін випросив для себе одну гарантію, Україна відреагувала
Хто привітав диктатора Лукашенка з днем народження? Список країн
Хто привітав диктатора Лукашенка з днем народження? Список країн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Суд відправив до в’язниці ухилянта і конфіскував у нього майно
13K
Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16
12K
Прогноз магнітних бур на 30 серпня – 1 вересня: якою буде сонячна активність
11K
У ЄС зміняться правила щодо ручної поклажі у літаках: пояснення Єврокомісії

Новини

Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Вчора, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Вчора, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
28 серпня, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
28 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua