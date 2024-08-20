Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада схвалила законопроєкт про статус військових, які воюють у РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Рада схвалила законопроєкт про статус військових, які воюють у РФ
Закон захищає військових, які беруть участь в операції у Курській області
фото: Генштаб

Рішення підтримав 321 народний обранець

Сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада підтримала законопроект №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримав 321 народний обранець. «Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій», – йдеться у повідомленні.

Документ унеможливлює неоднакове застосування на практиці положень Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» для наших захисників та захисниць, які беруть участь в операції у Курській області.

Передбачається, що дія Закону поширюватиметься на:

  • військовослужбовців ЗСУ;
  • інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;
  • державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;
  • Служби зовнішньої розвідки України;
  • розвідувального органу Міністерства оборони України;
  • розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону;
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні ухвалила за основу законопроєкт №11410 президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії, чи вчинення інших протиправних дій проти України. 

Теги: Курщина Верховна Рада військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін боїться, що проти нього можуть піти його ж військові
Чого боїться Путін: ексрозвідник розповів про фобії диктатора
18 серпня, 20:40
«Розуміючи, що від початку Курської офензиви ставки радикально зросли, слід максимально мобілізуватись – і підтримувати і фронт та систему в тилу»
Війна перетворюється у гру на підвищення ставок
17 серпня, 17:00
Путін залишив більшу частину кордону без охорони – приголомшливо дурне і самовпевнене рішення
Приголомшливо дурне рішення: The Telegraph назвала прорахунок Путіна на Курщині
16 серпня, 15:27
Фанати згадали про Суджу на грі «Рейнджерс» – «Динамо»
Фанати згадали про Суджу на грі «Рейнджерс» – «Динамо»
13 серпня, 23:34
Склади на аеродромі повністю зруйновані
Атака на аеродром Липецька: супутникові знімки наслідків
9 серпня, 20:23
У Курську пожежа
Нічна атака дронів на Курську область: вибухи у кількох містах
6 серпня, 06:19
На фронті відбулося 97 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2024 року
29 липня, 00:04
Рекрутингові центри цьогоріч отримали понад 10 тис. звернень
Скільки українців стали рекрутами: Міноборони оприлюднило цифри
28 липня, 20:57
Вчора відбулося офіційне відкриття Олімпійських ігор у Парижі
Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч
27 липня, 07:03

Політика

Рада звільнила військових від відповідальності за перше дезертирство
Рада звільнила військових від відповідальності за перше дезертирство
Хто зі «слуг» відмовився голосувати проти Московської церкви (фото)
Хто зі «слуг» відмовився голосувати проти Московської церкви (фото)
Рада схвалила законопроєкт про статус військових, які воюють у РФ
Рада схвалила законопроєкт про статус військових, які воюють у РФ
Заборона Московської церкви: список тих, хто не голосував (оновлено)
Заборона Московської церкви: список тих, хто не голосував (оновлено)
Рада викликає на розмову міністра енергетики через корупційні скандали
Рада викликає на розмову міністра енергетики через корупційні скандали
Позбавлення зрадників держнагород: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Позбавлення зрадників держнагород: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
31K
Ломаченко вдався до погроз через можливу заборону Московської церкви
16K
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
«Наводив артилерію РФ на свій коледж»: підліток з Донеччини пояснив, чому став колаборантом
9616
У Чехії українці можуть отримувати штрафи за дітей: подробиці

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Вчора, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua