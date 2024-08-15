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Як перемогти Трампа: Financial Times розкрила метод Гарріс

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Як перемогти Трампа: Financial Times розкрила метод Гарріс
Гарріс витрачає кошти на просування себе у якості майбутнього очільника Білого дому
фото із відкритих джерел

FT: Гарріс витратила на рекламу $57 млн, що у 10 разів більше витрат Трампа

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс витрачає на цифрову рекламу вдесятеро більше, ніж республіканець Дональд Трамп. Про це пише газета Financial Times. Так, Гарріс вже віддала на піар $57 млн, тоді як Трамп витратив $5,6 млн.

Автори статті звернули увагу, що чотири роки тому під час президентських перегонів Трамп витратив на цифрову рекламу $91 млн, а на піар у соцмережах – $275 млн.

Експерти уточнили, що Гарріс використовує рекламні звернення з метою зібрати якнайбільше пожертвувань на свою кампанію. Щодо невеликих витрат Трампа аналітики пояснюють падінням його доходів від донатів виборців.

Раніше видання Newsweek з'ясувало, що команда Гарріс купує через сервіс Google Ads рекламу статей ЗМІ в пошуковій компанії та  маніпулює їх заголовками з метою створити ілюзію підтримки її передвиборчої кампанії. Як приклад журналісти навели той факт, що кожен банер супроводжується підписом про те, що він спонсорується рекламодавцем Harris for President («Гарріс у президенти»  – «Главком»).

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці. Про це повідомляє The Hill із посиланням на дані опитування Cook Political Report Swing State Project. Згідно з результатами опитування в ключових штатах (Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсін), Гарріс випереджає Трампа на один пункт. За неї готові проголосувати 48% виборців проти 47% за Трампа. Ще 5% виборців не визначилися.

Читайте також: Гарріс підкуповує виборців? Трамп «розкрив» схему
Теги: США Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс

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