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Курська операція. Зеленський поаплодував Путіну і вигукнув «Браво!»

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Курська операція. Зеленський поаплодував Путіну і вигукнув «Браво!»
Зеленський розкрив одну з цілей операції на Курщині
фото: «РБК-Україна»

Президент України задоволений результатами Курської операції ЗСУ, яка показала усьому світу нікчемність Путіна

Одна з цілей операції на Курщині – показати світу, хто такий Путін. А також продемонструвати росіянам, що для їхнього лідера дорожче – окупація території України чи захист свого населення. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами

«І я дуже радий, бо все, про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз показали. Він (Путін, – ред.) досі думає ,як утримати захоплені території, і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто «Браво». Окрім оплесків, немає ніякої реакції», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни. 

Раніше президент Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії.

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада підтримала законопроект №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій. 

Читайте також: Операція на Курщині: Білий дім розмірковує, чи варто допомогти ЗСУ
Теги: Верховна Рада путін Володимир Зеленський Україна президент населення окупація наступ

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