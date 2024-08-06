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«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
Внаслідок боїв у Курській області окупанти втратили два танки Т-62М
фото з відкритих джерел

У російському прикордонні на Курщині йдуть бої

У соцмережах з'явилися фото знищеної техніки окупантів під час боїв у Курській області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Згідно зі знімками, серед знищеного: два танки Т-62М, два КАМАЗи та вертоліт Ка-52.

Знищена техніка ворога
Знищена техніка ворога
фото з соцмереж
Підбиті танки окупантів
Підбиті танки окупантів
фото з соцмереж
Збитий вертоліт
Збитий вертоліт
фото з соцмереж

Нагадаємо, у російському прикордонні на Курщині йдуть бої. Міноборони РФ визнало, що збройні сутички на території Курської області тривають з 8-ї ранку.

За версією Міноборони РФ, до кордону начебто підійшли 300 бійців 22-ї механізованої бригади ЗСУ і за підтримки 11 танків і понад 20 бронемашин атакували прикордонні частини РФ у Миколаєво-Дар'їному та Олешні. У бій вступили прикордонні війська ФСБ Росії та авіація. Також вороже Міноборони заявило, що нібито перекидає резерви на Курщину.

Також повідомлялося, що нібито ЗСУ влаштували «серйозну артпідготовку» та планують «наростити тиск», атакуючи на напрямках Миколаєво-Дар'їно – Дар'їне та Суджа-Гоголівка.

Як повідомлялося, у Курській області РФ було збито гвинтокрил Ка-52 «Алігатор».

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Теги: окупанти війна військова техніка танки

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