«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів

Внаслідок боїв у Курській області окупанти втратили два танки Т-62М

У російському прикордонні на Курщині йдуть бої

У соцмережах з'явилися фото знищеної техніки окупантів під час боїв у Курській області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Згідно зі знімками, серед знищеного: два танки Т-62М, два КАМАЗи та вертоліт Ка-52.

Знищена техніка ворога фото з соцмереж

Підбиті танки окупантів фото з соцмереж

Збитий вертоліт фото з соцмереж

Нагадаємо, у російському прикордонні на Курщині йдуть бої. Міноборони РФ визнало, що збройні сутички на території Курської області тривають з 8-ї ранку.

За версією Міноборони РФ, до кордону начебто підійшли 300 бійців 22-ї механізованої бригади ЗСУ і за підтримки 11 танків і понад 20 бронемашин атакували прикордонні частини РФ у Миколаєво-Дар'їному та Олешні. У бій вступили прикордонні війська ФСБ Росії та авіація. Також вороже Міноборони заявило, що нібито перекидає резерви на Курщину.

Також повідомлялося, що нібито ЗСУ влаштували «серйозну артпідготовку» та планують «наростити тиск», атакуючи на напрямках Миколаєво-Дар'їно – Дар'їне та Суджа-Гоголівка.

Як повідомлялося, у Курській області РФ було збито гвинтокрил Ка-52 «Алігатор».