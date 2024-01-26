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Окупанти, ймовірно, готуються посилити наступ на Авдіївку: аналіз ISW​​​​​​​

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти, ймовірно, готуються посилити наступ на Авдіївку: аналіз ISW​​​​​​​
фото: Генштаб ЗСУ

Російські сили поблизу Авдіївки здійснили 10 штурмів із застосуванням різних тактик

Українські війська ведуть позиційні бої на більшості напрямків та нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Російські війська скупчили біля Авдіївки 40 тис. осіб і готуються посилити наступальні дії на місто. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військових

Російські війська просунулися вздовж лінії Сватове-Кремінна. Позиційні бойові дії тривали під Куп’янськом, але на цій ділянці підтверджених змін фронту не було. 

Речник українського підрозділу, який діє на Куп’янсько-Лиманському напрямку, заявив, що російські війська продовжують атакувати групами піхоти чисельністю до 20 осіб за невизначеної механізованої підтримки, а інтенсивність вогню російської артилерії в цьому районі за минулу добу зросла майже вдвічі.

25 січня позиційні бої також тривали поблизу Бахмута, зокрема в районі Васюківки та Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Російські війська нещодавно просунулися на північ від Авдіївки та на південні околиці Авдіївки, а українські сили нещодавно досягли незначних успіхів на південь від населеного пункту.

Речник Нацгвардії України, полковник Руслан Музичук заявив, що російські сили поблизу Авдіївки здійснили 10 штурмів із застосуванням різних тактик, і що Росія в цьому районі регулярно використовує комбінацію різних тактик під час наступальних операцій.

Як повідомляє ISW, ймовірно, російські війська готуються прорватися через Авдіївку після того, як їм не вдалося оточити населений пункт. Російські війська нещодавно зосередили наступальні операції на південному житловому районі Авдіївки та досягли там незначних успіхів.

Майор МВС України Максим Морозов 25 січня заявив, що російські війська скупчили біля Авдіївки 40 тис. осіб і готуються посилити наступальні дії на місто. 

Українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Позиційні бої точилися біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Повідомляється, що 25 січня українські війська завдали ударів по навчальному центру російських безпілотників поблизу окупованого Іловайська Донецької області.

Повідомляється, що українські сили нещодавно просунулися на північний захід від Роботиного, але ISW не помітив останніх змін на лінії фронту станом на 25 січня. Позиційні бої точилися на південний схід і захід від Роботиного та біля Вербового.

Позиційні бої тривали 25 січня на східному (лівому березі) Херсонщини поблизу Кринок, але жодна сторона не зробила жодного підтвердженого наступу.

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Теги: наступ фронт війна ЗСУ

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