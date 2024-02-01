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Зеленський закликав Євросоюз надавати щороку Україні €5 млрд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський закликав Євросоюз надавати щороку Україні €5 млрд
Президент закликав європейських лідерів активно включитися у підготовку Глобального саміту миру
фото з відкритих джерел

Зеленський закликав надавати допомогу Україні протягом чотирьох років

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Євроради – саміту лідерів ЄС – закликав створити у Європейському фонді миру, з якого оплачували військову підтримку українських сил, окремий інструмент для України. Про це повідомляє «Європейська правда». 

Зеленський на початку промови відзначив, що у цьому році дуже важливо, щоби Європа продемонструвала ефективність рішень, оскільки до підтримки Росії долучилася тепер і Північна Корея, на додачу до Ірану, а виконання європейського плану про мільйон снарядів для України поки затримується. 

«Це також сигнал глобальної конкуренції, у якій Європа не може дозволити собі програти. Тож сьогодні ваша єдність дуже потрібна для того, щоби створити Фонд підтримки України у рамках Європейського фонду миру. Це надійність і довгострокова підтримка, яку ми маємо протиставити існуючим викликам. Не менше 5 млрд євро на рік, протягом чотирьох років. Це чіткий пріоритет», – сказав Зеленський.

Також президент закликав європейських лідерів активно включитися у підготовку Глобального саміту миру для обговорення запропонованої Києвом формули миру.

«Сьогодні Європа надсилає сигнал через Атлантичний океан і по всьому світу, що заснований на правилах міжнародний порядок витримає усі виклики. Європа задає тон у міжнародних справах своєю єдністю. Тепер це факт, і так має залишатися», – додав президент, дякуючи Єврораді за рішення про 50 млрд євро на підтримку України.

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий підтримати виділення бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро від ЄС, лише якщо суму кожного року будуть затверджувати одностайно. 

До слова, як повідомило видання Bloomberg, лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС.

Теги: Володимир Зеленський Європейський союз війна фінансування

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