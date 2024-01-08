Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки

Всі ворожі дрони знищено

У ніч на 8 січня російські окупанти вчергове атакували Україну удраними дронами. Ворог застосував вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 8 січня.

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«Всі ворожі дрони знищено», – інформує Генштаб.

Нагадаємо, о 6-й годині ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

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Повітряні сили повідомили виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область).

Крім того, зафіксовано активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі.

У повітряному просторі Україні зафіксовано кілька груп ворожих ракет, зокрема «Кинджали».

Уранці 8 січня у Дніпрі пролунали вибухи.

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Увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.