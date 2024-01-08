Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
фото з відкритих джерел

Всі ворожі дрони знищено

У ніч на 8 січня російські окупанти вчергове атакували Україну удраними дронами. Ворог застосував вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 8 січня.

«Всі ворожі дрони знищено», – інформує Генштаб.

Нагадаємо, о 6-й годині ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область).

Крім того, зафіксовано активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі.

У повітряному просторі Україні зафіксовано кілька груп ворожих ракет, зокрема «Кинджали».

Уранці 8 січня у Дніпрі пролунали вибухи.

Увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Теги: війна безпілотник росія окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суддя Сергій Головатий наголосив, що не вважає себе винним, а справу необхідно закрити
Виконувач обов’язків голови Конституційного суду отримав штраф
4 сiчня, 16:45
Українські воїни завдають значних втрат ворогу
За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
1 сiчня, 07:28
Укріплення рубежів оборони Києва та області
Декілька рубежів оборони: КМВА повідомила, як укріплюється столиця
31 грудня, 2023, 21:57
Наслідки ракетної атаки на Дніпро
Масована атака на Україну: куди влучив ворог
29 грудня, 2023, 09:37
Новостворений батальйон «Сибір» вже брав участь у боях на Донбасі
Батальйон «Сибір». Буряти, які воюють за… Україну анатомія війни
27 грудня, 2023, 15:00
Популярність Путіна продовжуватиме падати, але це не зупинить його жахливі дії
Ліквідація Путіна: ексочільник ЦРУ припустив, коли приберуть диктатора
24 грудня, 2023, 15:41
Репер-військовий Ярмак: За всяку ціну треба забувати російську мову
Репер-військовий Ярмак: За всяку ціну треба забувати російську мову Інтерв’ю
13 грудня, 2023, 10:30
Можуть бути проведені стратегічні наступальні операції взимку-навесні наступного року
Генерал розповів, коли ЗСУ знову зможуть піти у наступ
9 грудня, 2023, 15:15
Робочий день полонених триває вісім годин, де вони куховарять, плетуть меблі, склеюють пакети, проводять зварювальні роботи, пораються на городі тощо
Чим займаються та що читають військовополонені РФ? Репортаж із найбільшого табору
9 грудня, 2023, 12:44

Події в Україні

РФ вдарила по промислових об'єктах Харкова: є поранена
РФ вдарила по промислових об'єктах Харкова: є поранена
Запоріжжя зазнало ракетних ударів
Запоріжжя зазнало ракетних ударів
Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову
Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову
Кривий Ріг під масованим ракетним ударом
Кривий Ріг під масованим ракетним ударом
У Хмельницькому пролунала серія вибухів
У Хмельницькому пролунала серія вибухів
Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки
Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
65K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
50K
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
44K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі
38K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України
35K
Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру

Новини

На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:10
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
6 сiчня, 07:48

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua