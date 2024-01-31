Британська розвідка пояснила, чому Кремль скасував короткострокові контракти на війну ув’язненим

Короткострокові контракти для ув’язнених викликали суперечки всередині РФ

Російська влада більше не пропонує короткострокові контракти на військову службу ув’язненим, що було викликано проблемами з набором до війська. Про це йдеться в огляді міністерства оборони Великої Британії.

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Відомство посилається на дані російської служби BBC, згідно з якими тепер ув'язненим пропонують стандартні довгострокові контракти на проходження військової служби, які передбачають згоду служити в армії щонайменше до закінчення терміну дії наказу про часткову мобілізацію, виданого у вересні 2022 року.

У розвідці зазначили, що короткострокові контракти для ув’язнених викликали суперечки всередині РФ, зокрема, щодо того, що після звільнення вони повернуться до скоєння злочинів.

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Також невдоволення стосувалось того, що звичайні мобілізовані резервісти служитимуть невизначений термін.

«Короткострокове вербування ув'язнених було відповіддю на тогочасні проблеми РФ з призовом на військову службу на початку повномасштабного вторгнення в Україну», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін перестав підписувати укази про помилування ув'язнених, які погодилися воювати замість тюрми. Тепер їх відправляють на війну на підставі «умовного звільнення» та контракту, який не можна розірвати до кінця війни.