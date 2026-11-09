Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Наркобанди націлилися на провідні ЗМІ Колумбії: влада вжила заходів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Наркобанди націлилися на провідні ЗМІ Колумбії: влада вжила заходів
Президент Колумбії Абелардо де ла Еспріелья наказав захистити журналістів від наркобанд
фото: Bloomberg

Спецслужби отримали розвіддані про підготовку нападів на телерадіокомпанії

Президент Колумбії Абелардо де ла Еспріелья розпорядився посилити охорону провідних засобів масової інформації країни після отримання розвідувальних даних про ймовірні напади з боку незаконних збройних угруповань. Додаткові заходи безпеки запровадять для кількох великих медіакомпаній, працівників редакцій та членів їхніх родин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, колумбійські спецслужби отримали відомості про загрозу атак на об'єкти телерадіомовлення. У відповідь глава держави доручив мобілізувати сили безпеки для захисту медіа, які опинилися під потенційною загрозою.

Зокрема, додаткову охорону забезпечать телерадіокомпаніям RCN і Caracol. Водночас уже наявні заходи безпеки журналу Semana посилять.

Президент наголосив, що для захисту цих засобів масової інформації держава готова залучити всі доступні ресурси. Йдеться не лише про безпеку редакцій та їхніх працівників, а й про захист членів родин журналістів.

«Свобода преси є священною, і її необхідно поважати. Жодне наркотерористичне угруповання не змусить ЗМІ замовкнути за допомогою погроз, залякування чи насильницьких дій», – написав де ла Еспріелья.

Рішення про посилення охорони медіа ухвалили на тлі загострення протистояння колумбійської влади з незаконними збройними формуваннями. Де ла Еспріелья, який прийшов до влади у 2026 році, проводить жорсткішу політику проти таких угруповань, зокрема Армії національного визволення (ELN), яку він окремо згадав у своїй заяві.

Нинішня стратегія колумбійського керівництва передбачає тіснішу співпрацю з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Вона суттєво відрізняється від підходу попереднього президента країни, який намагався домогтися роззброєння угруповань, причетних до торгівлі кокаїном, шляхом переговорів.

Ситуація з безпекою в Колумбії загострилася після нападу на військових. У суботу, 7 листопада, внаслідок удару безпілотника по військовій базі на півночі країни загинули троє військовослужбовців.

Район, де сталася атака, є одним із центрів незаконного видобутку золота. За контроль над цією територією борються кілька збройних угруповань, серед яких Армія національного визволення (ELN), «Клан затоки» (Gulf Clan) та інші незаконні формування.

Після загибелі військовослужбовців президент Колумбії заявив, що атаки на представників сил безпеки лише посилюють рішучість влади протидіяти незаконним угрупованням. «Кожен напад на наших військових лише зміцнює нашу рішучість захищати Колумбію», – наголосив де ла Еспріелья.

На тлі цих подій колумбійська влада також зосередила увагу на захисті журналістів. Оголошені заходи передбачають посилення охорони редакцій та їхніх працівників, які, за даними розвідки, опинилися під загрозою нападів.

До слова, новообраний уряд президента Колумбії Абелардо де ла Еспріельї звернувся до Сполучених Штатів із проханням про проведення спільних військових операцій на колумбійській території для ліквідації наркотерористичних угруповань

Теги: Колумбія наркотики журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жоао Кастело-Бранко є відданим прихильником «Арсенала»
«Тоттенгем» вимагає відсторонити журналіста від висвітлення матчів клубу: деталі скандалу
7 листопада, 23:59
У квітні поліція проводила обшуки в мережі магазинів U420
Секретар РНБО Клименко розповів, хто хотів усунути його з посади глави МВС
6 листопада, 21:43
Фігурант розглядав легалізацію марихуани як можливість вивести пов'язаний з угрупованням бізнес у правове поле
Фігурант «Карфагену» мав обговорити з керівником парламентської фракції легалізацію марихуани – НАБУ
4 листопада, 16:45
Хакери розіслали повідомлення про ядерний удар по Києву від імені відомого медіа
«Ядерний удар по Києву». Хакери зламали видання Kyiv Independent і налякали читачів
4 листопада, 11:54
Міністр Мотегі вкотре наполегливо закликав Росію вжити позитивних заходів для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні
Японія висунула Росії ультиматум на зустрічі G20
31 жовтня, 17:51
Місто Олешки на Херсонщині перебуває під російською окупацією з 24 лютого 2022 року
Меланія Трамп повідомила, хто висвітлюватиме гуманітарну місію в Олешках
29 жовтня, 06:56
Акім Галімов: «Найбільше на мене вплинуло українське телебачення з чудовими серіалами в українському перекладі»
Акім Галімов розповів, хто змусив його перейти на українську мову
27 жовтня, 15:58
Кейлан Робертсон – ірландський фотокореспондент і документаліст, який висвітлює війну Росії проти України для англомовної аудиторії
Ірландський журналіст назвав обстріл Києва «допомогою» від Трампа
22 жовтня, 17:58
Суперники на двох залучили одного журналіста
Чемпіони Швеції та Андорри встановили сумний рекорд перед матчем Ліги конференцій
15 жовтня, 22:30

Соціум

Наркобанди націлилися на провідні ЗМІ Колумбії: влада вжила заходів
Наркобанди націлилися на провідні ЗМІ Колумбії: влада вжила заходів
Фастфуд за €1 спричинив заворушення в Німеччині: поліція залучила вертоліт, щоб приборкати натовп
Фастфуд за €1 спричинив заворушення в Німеччині: поліція залучила вертоліт, щоб приборкати натовп
Хакери зламали Росстат і розкрили справжні масштаби втрат РФ на війні
Хакери зламали Росстат і розкрили справжні масштаби втрат РФ на війні
Перекриті вулиці, блокпости та посилені патрулі: у столиці Польщі запроваджено особливі заходи безпеки
Перекриті вулиці, блокпости та посилені патрулі: у столиці Польщі запроваджено особливі заходи безпеки
Росіяни перетворили «Герань-5» на крилату ракету
Росіяни перетворили «Герань-5» на крилату ракету
Кривава стрілянина у Кракові: нападник, який убив шістьох людей, помер
Кривава стрілянина у Кракові: нападник, який убив шістьох людей, помер

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
102K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
73K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Вчора, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
7 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua