Наркобанди націлилися на провідні ЗМІ Колумбії: влада вжила заходів

Спецслужби отримали розвіддані про підготовку нападів на телерадіокомпанії

Президент Колумбії Абелардо де ла Еспріелья розпорядився посилити охорону провідних засобів масової інформації країни після отримання розвідувальних даних про ймовірні напади з боку незаконних збройних угруповань. Додаткові заходи безпеки запровадять для кількох великих медіакомпаній, працівників редакцій та членів їхніх родин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, колумбійські спецслужби отримали відомості про загрозу атак на об'єкти телерадіомовлення. У відповідь глава держави доручив мобілізувати сили безпеки для захисту медіа, які опинилися під потенційною загрозою.

Зокрема, додаткову охорону забезпечать телерадіокомпаніям RCN і Caracol. Водночас уже наявні заходи безпеки журналу Semana посилять.

Президент наголосив, що для захисту цих засобів масової інформації держава готова залучити всі доступні ресурси. Йдеться не лише про безпеку редакцій та їхніх працівників, а й про захист членів родин журналістів.

«Свобода преси є священною, і її необхідно поважати. Жодне наркотерористичне угруповання не змусить ЗМІ замовкнути за допомогою погроз, залякування чи насильницьких дій», – написав де ла Еспріелья.

Рішення про посилення охорони медіа ухвалили на тлі загострення протистояння колумбійської влади з незаконними збройними формуваннями. Де ла Еспріелья, який прийшов до влади у 2026 році, проводить жорсткішу політику проти таких угруповань, зокрема Армії національного визволення (ELN), яку він окремо згадав у своїй заяві.

Нинішня стратегія колумбійського керівництва передбачає тіснішу співпрацю з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Вона суттєво відрізняється від підходу попереднього президента країни, який намагався домогтися роззброєння угруповань, причетних до торгівлі кокаїном, шляхом переговорів.

Ситуація з безпекою в Колумбії загострилася після нападу на військових. У суботу, 7 листопада, внаслідок удару безпілотника по військовій базі на півночі країни загинули троє військовослужбовців.

Район, де сталася атака, є одним із центрів незаконного видобутку золота. За контроль над цією територією борються кілька збройних угруповань, серед яких Армія національного визволення (ELN), «Клан затоки» (Gulf Clan) та інші незаконні формування.

Після загибелі військовослужбовців президент Колумбії заявив, що атаки на представників сил безпеки лише посилюють рішучість влади протидіяти незаконним угрупованням. «Кожен напад на наших військових лише зміцнює нашу рішучість захищати Колумбію», – наголосив де ла Еспріелья.

На тлі цих подій колумбійська влада також зосередила увагу на захисті журналістів. Оголошені заходи передбачають посилення охорони редакцій та їхніх працівників, які, за даними розвідки, опинилися під загрозою нападів.

До слова, новообраний уряд президента Колумбії Абелардо де ла Еспріельї звернувся до Сполучених Штатів із проханням про проведення спільних військових операцій на колумбійській території для ліквідації наркотерористичних угруповань