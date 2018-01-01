Тайвань має намір збільшити витрати на закупівлю сучасного озброєння

Тайбей планує створювати власні системи і закупляти їх в США

Представник уряду невизнаної Республіки Китай, яка розташована на Тайвані, заявив про те, що влада країни має намір інвестувати додаткові кошти у розвиток і закупівлю високоякісних систем озброєння. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Даний крок передбачається зробити в рамках розробки і реалізації програми переозброєння, яка



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Збройні сили Республіки Китай

Тайбей планує створювати власні системи і закупляти їх в США

Представник уряду невизнаної Республіки Китай, яка розташована на Тайвані, заявив про те, що влада країни має намір інвестувати додаткові кошти у розвиток і закупівлю високоякісних систем озброєння. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Даний крок передбачається зробити в рамках розробки і реалізації програми переозброєння, яка розрахована до 2025 року. Перш за все уряд і збройні сили Республіки Китай зацікавлені в розвитку нових ракетних систем, БПЛА, систем радіо-електронної боротьби (РЕБ), винищувачів і систем протиракетної оборони (ПРО).

Тайбей націлений на розвиток і закупівлю власних нових субмарин – мова йде про створення оновленого підводного флоту у складі 8 човнів. Однак при цьому Республіка Китай планує підписати нові угоди щодо військово-технічного співробітництва зі США.

КНР, за оцінкою американських експертів, перш за все націлена на попередження потрапляння на Тайвань субмарин, винищувачів і систем ПРО.

В 2017 році очільниця Республіки Китай Цай Інвень заявила про намір збільшувати витрати на оборону щороку на 2%. Таким чином до 2025 року це гарантує збройним силам додатково до 2 млрд доларів щороку. За час президентства Ма Ін-цзю витрати на оборону протягом 2008-2016 років впали із 3% до 2,1% ВВП. Цього року Тайвань має намір зосередитися на розвитку систем РЕБ, БПЛА, модернізації парку літаків F-16 і системи ППО/ПРО Patriot.

Раніше було опубліковано високоякісні фотографії і відео масованого запуску балістичних ракет, які можуть бути використані Пекіном проти Тайваню у випадку війни.