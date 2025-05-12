Банани стануть розкішшю? Кліматологи б'ють на сполох

Банан не лише лідирує серед фруктів за споживанням, а й забезпечує понад 400 млн людей істотною частиною щоденного раціону

Кліматична криза ставить під загрозу майбутнє бананів – найпопулярнішого фрукта у світі. Нове дослідження показує, що ця культура може серйозно постраждати через затяжні кліматичні потрясіння, що охоплюють Латинську Америку та Карибський басейн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Через глобальні зміни клімату до 2080 року приблизно 66% земель, придатних нині для вирощування бананів у цьому регіоні, можуть стати неспроможними для сільського господарства. Звіт благодійної організації Christian Aid вказує на те, що підвищення температури, часті стихійні лиха та поширення шкідників завдають удару по головним країнам-експортерам бананів таким як Колумбія, Гватемала та Коста-Ріка.

Банан не лише лідирує серед фруктів за споживанням, а й забезпечує понад 400 млн людей істотною частиною щоденного раціону – від 15% до 27% добової норми калорій. За оцінками, 80% світового експорту бананів припадає саме на Латинську Америку і Карибський регіон, який водночас є одним із найбільш вразливих до наслідків зміни клімату.

Зазначається, що іронія полягає в тому, що найбільших збитків зазнають саме ті країни, які вирощують банани, тоді як основними винуватцями кліматичної кризи є держави, що не займаються їх виробництвом.

Зокрема, основний сорт, що домінує на світовому ринку, кавендіш, дуже чутливий до кліматичних умов. Він потребує температур від +15 до +35 °C та помірного поливу, а шторми можуть серйозно пошкодити листя, позбавляючи рослину здатності до фотосинтезу.

Крім того, кліматичні зміни сприяють розповсюдженню небезпечних хвороб, таких як чорна сигатока, яка може знизити здатність бананів до фотосинтезу аж на 80%.

Нагадаємо, що у березні у столичних супермаркетах відчутно зросла ціна на банани. Найдешевше купити банани можна у супермаркетах «Фора» – за кілограм солодких плодів просять 70,80 грн.