Пекельна спека знищує одну з країн – NASA

ECONews: у NASA переконані, що на Бразилію чекає «палаюче пекло»

Бразилія ​​опинилась серед країн, які вже в цьому столітті можуть втратити придатність до життя через екстремальне потепління. Такий висновок роблять кліматологи та NASA. Про це пише ECONews, повідомляє «Главком».

Попередження ґрунтується на дослідженнях, які вказують на загрозу катастрофічного зростання температур у тропічних регіонах.

Ще у 2020 році в журналі Science Advances з'явилося дослідження, яке проаналізувало частоту екстремальної спеки між 1979 та 2017 роками. Вчені виявили, що кількість таких явищ потроїлася, а в умовах високої вологості та температури вище 35°C людський організм не може охолоджуватись через потовиділення, що створює пряму загрозу життю.

Хоча спочатку Бразилія не входила до переліку критичних зон, вже у 2022 році NASA згадало країну у своєму блозі як одну з найуразливіших до смертельної спеки. Ці дані підтверджують і кліматологи.

Карлос Нобре, бразильський кліматолог, каже: «Йдеться не лише про Бразилію. Величезна частина тропіків і навіть середніх широт може стати непридатною для життя, якщо глобальна температура підніметься на 4°C».

За даними організації The Nature Conservancy, це може статися вже протягом 30-50 років, хоча раніше передбачалося через 100-200.

Амазонка також нагрівається

Особливу тривогу спричиняє майбутнє Амазонії. NASA прогнозує, що між 2041 та 2044 роками глобальна температура зросте ще на 2°C, що особливо вплине на тропічні ліси Бразилії.

Можливі наслідки:

збільшення посух, пожеж та сильних вітрів;

втрата вологості у «Дузі вирубки»;

загибель чутливих до посухи видів;

ризик перетворення лісу на савану та викид до 250 мільярдів тонн CO₂, що становить 75% світової квоти в рамках Паризької угоди.

Від екстремальної спеки постраждають і ліси, і міста

Як пише ECONews, коли ми говоримо про екстремальну спеку, наші думки майже завжди звертаються до лісів, річок, морів та всього, що пов'язано з природою, але забуваємо, що міські простори постраждають так само.

«Міста, щільно оточені будівлями та асфальтом, такі як Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро та Сальвадор, вже відчувають цю екстремальну спеку. Цей сценарій високої урбанізації та відсутності рослинності посилює ефект «теплового острова», підвищуючи температуру ще до 5°C», – йдеться у матеріалі.

NASA також зазначає: до 2070 року значна частина Землі, включаючи Бразилію, може стати непридатною для життя. Світові екосистеми руйнуються вже зараз і без негайних дій людство ризикує втратити контроль над кліматичною катастрофою.

Раніше стало відомо, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої закликав його взяти участь у переговорах з Україною, що проводились у Стамбулі.