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Тепер і прибиральниці будуть без iPhone: Росія запровадила сувору заборону

glavcom.ua
Тепер і прибиральниці будуть без iPhone: Росія запровадила сувору заборону
Почалися заборони на використання iPhone співробітниками держполіклінік, НДІ, ВНЗ
фото: Finance

По всій Росії співробітникам різних держустанов забороняють мати техніку від «Apple»

Попри запевнення російських пропагандистів, санкції завдали по Росії відчутного удару. Громадяни країни-агресора вже починають звикати до дефіциту багатьох товарів, а тепер за чиновниками продукцію компанії «Apple» заборонили… для прибиральниць.

У росЗМІ інформують, що, починаючи з середини серпня, почалися заборони на використання iPhone співробітниками держполіклінік, НДІ, вищих навчальних закладів.

Наприклад, стоматологічна поліклініка в Ростові отримала наказ виключити використання будь-яких пристроїв компанії «Apple» при виконанні службових обов'язків, причому їх не можна зберігати навіть у вимкненому стані. Колишній глава «Альянсу лікарів» Сергій Рибаков зазначив, що заборона стосується абсолютно всіх співробітників поліклініки, включаючи медсестер, гардеробників та прибиральниць.

Аналогічна заборона з'явилася і, як мінімум, в одній із московських медичних організацій, де в усній формі «дуже переконливо» донесли співробітникам нові правила.

У публікації йдеться, що заборона на iPhone надійшла і співробітникам наукового інституту у столиці. Один із його співробітників розповів, що він із колегами були обурені, оскільки телефонів натомість не надали, а працювати без гаджетів вони не можуть.

Про аналогічне розпорядження розповів працівник Томського державного університету, але, за його словами, заборони ніхто не дотримується. У Мінпромторгу, Міносвіти, Мінцифри, Ростеху, РЖД, ФНП також під забороною техніка «Apple», причому не дозволяють купувати й Samsung, оскільки він корейського виробництва.

Раніше ми писали, що Росія продовжує спроби створити свій смартфон, який має повністю замінити зарубіжні аналоги. Заступник керівника департаменту інформаційних систем міністерства оборони РФ, керівник проєкту ЕРА-IT полковник Микола Лішин заявив, що такий смартфон може зявитися наприкінці цього року. Як відомо, всі попередні спроба РФ випускати аналоги іноземних смартфонів провалилися.

Теги: Apple россия запрет

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