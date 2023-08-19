Москва погрожує світу російським смартфоном

всі попередні спроба РФ випускати аналоги іноземних смартфонів провалилися

Росія продовжує спроби створити свій смартфон, який має повністю замінити зарубіжні аналоги. Заступник керівника департаменту інформаційних систем міністерства оборони РФ, керівник проекту ЕРА-IT полковник Микола Лішин заявив, що такий смартфон може зявитися наприкінці цього року.

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«На виставці інноваційного технополісу «Ера» на форумі «Армія-2023» є низка смартфонів, які близькі до повного функціоналу. Я думаю, наприкінці цього року – на початку наступного ми отримаємо вже повнофункціональний смартфон, який може дозволити людині відмовитися від пристрою іноземного виробництва», – сказав Лішин на форумі «Армія-2023».

Як відомо, всі попередні спроба РФ випускати аналоги іноземних смартфонів провалилися.

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Так, у 2010 році у РФ було презентовано російський смартфон YotaPhone, якого назвали «100% російським винаходом». Щоправда, деталі у нього були іноземні. Продаж YotaPhone у РФ стартував у 2013 році.

До травня 2014 року вдалося продати лише близько 30 тис. цього російського «винаходу». Тоді ж з’явився YotaPhone 2. Він коштував, як смартфони Apple і Samsung. Його випуск відклали на «невизначений строк». А до 2019 року компанія Yota збанкрутіла.

Крім того, у 2014 році на ринку РФ з’явився «Тайгафон», розрахований на корпоративних клієнтів. На нього було багато скарг і компанія-виробник відмовилася від подальшого випуску.

У грудні 2018 року в РФ стартував продаж Яндекс.Телефона. Але було продано лише близько 20 тис. смартфонів і менш як за рік продаж припинився.

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У 2021 році у РФ з’явився смартфон AYYA T1. Виробники називали його «трастфоном». Цей смартфон був дорожчий, ніж китайські аналоги. Проект також провалився – до 2023 року було продано лише 905 смартфонів.

Нагадаємо, в березні цього року, працівникам адміністрації президента Росії наказали перестати користуватись iPhone. Федеральна служба безпеки РФ нібито помітила аномальну активність в смартфонах американського бренду Apple. Служба стверджує, нібито через ці телефони США проводили розвідувальну операцію на території Росії. Цю інформацію повідомляють росЗМІ.

Російським чиновникам та парламентарям почали видавати вітчизняні смартфони на операційній системі «Аврора» після відмови від iPhone.