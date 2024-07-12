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Заяви про знищення Київської ГЕС. Центр протидії дезінформації пояснив мету Кремля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Заяви про знищення Київської ГЕС. Центр протидії дезінформації пояснив мету Кремля
Київ підготував алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації у зв'язку з можливим підривом гідроелектростанції
фото з відкритих джерел

Росія намагається викликати паніку серед українців заявами про нові теракти

 

Російська Федерація продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Україні в межах дезінформаційної операції «Мир», намагаючись залякати українців загрозою нових терактів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Раніше офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, ніби Україна «готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб звинуватити РФ». 

«Цими заявами Кремль намагається викликати паніку серед українців. Паралельно в українське суспільство вкидаються наративи про необхідність «миру будь-якою ціною», тобто де-факто капітуляції. Ворог розраховує, що українці під впливом страху будуть вимагати піти на поступки Росії», – повідомляє пресслужба центру.

Як зазначає Центр протидії дезінформації, попри заяви Захарової, у РФ немає засобів та можливостей для знищення дамб біля Києва та Канева

«Знищити ці об’єкти ракетними ударами неможливо, а варіант підриву через диверсію виключений, оскільки дамби перебувають під посиленою охороною», – зазначає пресслужба.

Нагадаємо, офіційна представниця міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова зробила чергову цинічну заяву. Вона повідомила, що Україна нібито готує удар по Київській ГЕС.

Як повідомлялося, у квітні Київ терміново організував евакуацію двох лікарень, одна з яких – дитяча. Адже як повідомляла Київська міська військова адміністрація, це було пов'язано з відео, яке масово поширювалося в інтернет-медіа, де був фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. 

У липні армія РФ атакувала київську дитячу лікарню «Охматдит», було зруйновано декілька корпусів. Однак російські пропагандисти почали поширювати наратив про те, що влучання в «Охматдит» – це буцімто наслідки роботи української ППО, а не російських ударів.

До слова, якщо дамба Київської ГЕС прорветься внаслідок можливого ракетного удару Росії, підтоплення матиме зовсім не апокаліптичний характер. Про це заявив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко. Гребля ГЕС, перебувають під пильною цілодобовою охороною поліції та військових, щоб не допустити ворожого удару. 

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Теги: Центр протидії дезінформації РНБО МЗС росія теракт

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