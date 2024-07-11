Українці у Парижі вийшли на мітинг у пам’ять про жертв російських атак

Серед учасників було чимало французів та громадян інших країн

Понад півтисячі людей зібралися у середу ввечері у Парижі на маніфестацію, щоб висловити свій біль, злість та ненависть до ворога та закликати НАТО і країни Європи якомога швидше закрити українське небо. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Мітинг розпочався з хвилини мовчання за загиблими в дитячій лікарні «Охматдит» у Києві та в інших місцях і містах України під час останніх масованих обстрілів РФ.

Українці у Парижі вийшли на мітинг у пам’ять про жертв російських атак фото: Andre Juarez

«Це наша данина пам'яті жертвам, які загинули під безперервними обстрілами. Бракує слів, щоб висловити нашу скорботу, співчуття рідним і близьким та всім українцям», – сказав депутат міської ради Парижа Франсуа Бешіо.\

Він закликав НАТО та Європу захистити українське небо.

Українці у Парижі вийшли на мітинг у пам’ять про жертв російських атак фото: Andre Juarez

«Росія – країна терорист! Терористи не повинні перемогти ні в Україні, ні у Франції, ні в Європі» – підкреслив депутат у своєму виступі.

Українці у Парижі вийшли на мітинг у пам’ять про жертв російських атак фото: Andre Juarez

Багато українців намалювали плакати та роздрукували фотографії жертв та звірств, які РФ вчинила останніми днями.

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Краматорську, Кривому Рогу, Слов'янську. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні «Охматдиту» евакуювали понад 600 пацієнтів.