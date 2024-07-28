Другі роковини теракту в Оленівці: Київ вшановує пам’ять загиблих полонених (відео)

Два роки тому окупанти підірвали барак у колонії Оленівки під Донецьком, де перебували полонені «азовці»

На Майдані Незалежності в Києві проходить акція «Free Azov». Жителі та гості столиці прийшли вшанувати пам'ять полонених, які два роки тому загинули під час теракту в Оленівці.

У ніч із 28 на 29 липня російські окупанти підірвали барак у колонії Оленівки під Донецьком , де тримали військовополонених. Тоді загинули 54 бійці «Азову», ще 130 були поранені.

Акція «FREE AZOV» проходить на Майдані Незалежності в Києві



Дуже багато людей прийшло вшанувати пам'ять полонених, які два роки тому загинули в Оленівці pic.twitter.com/yQPYq9t2A4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 28, 2024

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars.

Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли

Організація Об'єднаних Націй спростувала заяви Росії про те, що українські військовополонені у колонії Оленівки загинули нібито через обстріл Himars в липні 2022 року. Верховний комісар Організації з прав людини Фолькер Тюрк зазначив, що військовополонені, які зазнали поранень або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей «заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права були притягнуті до відповідальності».