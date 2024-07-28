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Другі роковини теракту в Оленівці: Київ вшановує пам’ять загиблих полонених (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Другі роковини теракту в Оленівці: Київ вшановує пам’ять загиблих полонених (відео)
Сьогодні – другі роковини теракту в Оленівці
скріншот відео

Два роки тому окупанти підірвали барак у колонії Оленівки під Донецьком, де перебували полонені «азовці»

На Майдані Незалежності в Києві проходить акція «Free Azov». Жителі та гості столиці прийшли вшанувати пам'ять полонених, які два роки тому загинули під час теракту в Оленівці.

У ніч із 28 на 29 липня російські окупанти підірвали барак у колонії Оленівки під Донецьком , де тримали військовополонених. Тоді загинули 54 бійці «Азову», ще 130 були поранені.

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars.

Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли

Організація Об'єднаних Націй спростувала заяви Росії про те, що українські військовополонені у колонії Оленівки загинули нібито через обстріл Himars в липні 2022 року. Верховний комісар Організації з прав людини Фолькер Тюрк зазначив, що військовополонені, які зазнали поранень або загинули в Оленівці, та члени їхніх сімей «заслуговують на те, щоб правда була відома, а винні в порушеннях міжнародного права були притягнуті до відповідальності».

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Теги: теракт Київ акція полон Оленівка

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