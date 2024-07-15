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Терорист підірвав себе в кафе Сомалі під час перегляду Євро-2024: десятки загиблих

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Терорист підірвав себе в кафе Сомалі під час перегляду Євро-2024: десятки загиблих
фото: kaabtv.com

У Могадішо смертник підірвав себе в кафе, де вболівальники дивилися футбол

У столиці Сомалі, Могадішо, внаслідок теракту загинуло понад 10 людей, ще багато отримали поранення. Терорист-смертник підірвав себе у популярній кав'ярні Top Coffee, де футбольні фанати дивилися матч Євро-2024 між Англією та Іспанією. Про це інформує  Kaab Somali TV.

Вибух був спрямований проти футбольних фанатів, які дивилися матч Євро-2024 між Англією та Іспанією. Напад стався близько 23:00 за місцевим часом, кількість жертв не уточнюється. Жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність за інцидент.  Очевидці розповідають про жахливу картину: тіла загиблих та поранених, кров та частково зруйнована будівля.

«Це неймовірно шокуюче й травматично»,– сказав один із тих, хто вижив у кав’ярні, де стався вибух, націленим на молодих людей, які дивилися матч Євро–2024.

Свідки теракту розповідають про страхітливі наслідки вибуху: тіла загиблих та поранених розкидані довкола, кров на стінах та підлозі, а будівля кафе Top Coffee, популярного місця зустрічі футбольних уболівальників, частково зруйнована. Полум'я та дим охопили район, який вважається одним з найбільш безпечних у Могадішо, знаходячись поруч з важливим контрольно-пропускним пунктом в районі Бондхере. Район, де стався теракт, розташований неподалік від президентського палацу та відомий посиленими заходами безпеки. Жодне угруповання поки що не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо Євро-2024: Іспанія здобула четвертий титул чемпіонів, перемігши Англію у фіналі

 

Теги: поранення Сомалі напад фанати теракт вибух

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