Похорон Фаріон. Письменниця Забужко звернулася до спецслужб

Оксана Забужко: «Гаряче сподіваюсь, що в СБУ теж вистачає уяви – на те, щоб завтра у Львові всі відповідні служби працювали в режимі найвищої пильності»

Письменниця Оксана Забужко припускає, що вороги України можуть влаштувати сьогодні на похороні мовознавиці Ірини Фаріон теракт. Про це Забужко написала у Fаcebook.

Письменниця наголошує, що при скупчені великої кількості людей окупантам буде дуже легко вчинити якийсь теракт, а потім подати своєму населенню інформацію, – як якийсь черговий крок боротьби із недружньою Україною

«Так ось, якщо трохи розуміти логіку чекістського мислення, – вони б завтра на похороні Ірини Фаріон мали запланувати у Львові максимально гучний теракт, із великою кількістю жертв («собрать всєх націков в кучу і грохнуть» – а після цього можна й оголосити своїм кріпакам, що «цель СВО достигнута», чому ні?). От просто все на те вказує – що в цьому місці «дорожньої мапи» зараз їм на ґвалт потрібна саме якась така «блєстящая побєда» (спробуйте на хвилиночку мислити не як людина, а як злочинець, і весь пазл вам складеться!)», – наголосила Забужко.

Письменниця звернулася до правоохоронних органів, аби дотримувалися максимальної пильності під час сьогоднішніх подій. «Дуже добре, якщо я помиляюсь, і це все тільки «худліт» моєї уяви. Але все ж гаряче сподіваюсь, що в СБУ теж вистачає уяви - на те, щоб завтра у Львові всі відповідні служби працювали в режимі найвищої пильности», – додала Забужко.

Раніше Забужко відреагувала на інформацію, яка з’явилася в ЗМІ про нападника на Ірину Фаріон. На її думку, хлопець аж надто вже виділявся та намагався усім запам’ятатися, а це дуже дивна поведінка для кілера. «Подивилась на фото того пацика, який 2 тижні був демонстративно «намулював очі» потенційним свідкам у дворі Ірини Фаріон, – крислатий капелюх, чорні окуляри, довгі рукави в 40-градусну спеку, навіть для фото, як бачимо, попозував, щоб його запам'ятали, – і подумала, відлунням геніальної Миколайчукової репліки з геніального фільму: «Слухай, каже, кого ти мені нагадуєш?..», – написала Забужко.

Раніше сусіди Ірини Фаріон описали її вбивцю. Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле 22) неподалік могили Володимира Івасюка.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.