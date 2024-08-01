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Теракт 11 вересня 2001 року у США: обвинувачені погодилися визнати провину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Теракт 11 вересня 2001 року у США: обвинувачені погодилися визнати провину
11 вересня 2001 року у США було здійснено масштабний терористичний акт
фото з відкритих джерел

Халід Шейх Мохаммад, Валід бін Атташ та Мустафа аль-Хавсаві пішли на угоду зі слідством

Троє чоловіків, підозрюваних у скоєнні теракту у Всесвітньому торговому центрі в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, визнали свою провину. Це дозволить їм уникнути смертної кари. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Так, Халід Шейх Мохаммад, Валід бін Атташ та Мустафа аль-Хавсаві пішли на угоду зі слідством. Їм трьом, а також іншим двом підозрюваним – Алі Абдул Азізу Алі і Рамзу Бін аль-Шібху – висунули спільні звинувачення, за якими вони постали перед судом 5 червня 2008 року.

У травні 2012 року їм оголосили повторні обвинувачення, після яких вони також постали перед судом.

Як повідомляла газета The New York Times, всі троє перебувають під вартою з 2003 року. Мохаммед – бойовик «Аль-Каїди», якого США звинувачують в тому, що він був головним організатором атак 11 вересня на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку і Пентагон.

«В обмін на скасування смертної кари як можливого покарання, троє обвинувачених погодилися визнати себе винними в усіх інкримінованих їм злочинах, включаючи вбивство 2 976 осіб, перелічених в обвинувальному висновку», – заявив головний обвинувач, контр-адмірал Аарон Руг, у листі до членів сімей жертв терактів 11 вересня.

У листі йдеться, що чоловіки можуть подати свої клопотання у відкритому суді вже наступного тижня.

Мохаммеда, інженера, який здобув освіту в США та переконаного джихадиста, звинуватили у тому, що він став автором ідеї викрадення літаків і націлювання їх на будівлі. Прокурори з’ясували, що він представив Усамі бен Ладену ідею в 1996 році, а потім допомагав у навчанні виконавців та керував деякими з них.

Мохаммеда та Хавсаві затримали у Пакистані в березні 2003 року та до переведення на військово-морську базу США в Гуантанамо у вересні 2006 утримували в таємних в'язницях ЦРУ. До того часу слідчі агентства роками тримали їх без зв’язку з зовнішнім світом і катували, зокрема 183 рази піддавши Мохаммеда так званій «водяній дошці» –  катуванню, під час якого воду ллють на тканину, що закриває обличчя та дихальні шляхи знерухомленого полоненого, що викликає у людини відчуття, що він тоне.

Нагадаємо, секретна служба США оприлюднила знімки з місця теракту 11 вересня 2001 року, більшість з яких ніколи не публікувалися.

До слова, президент США Джо Байден на вимогу родичів потерпілих, підписав указ про розсекречення всіх документів щодо розслідування терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.

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Теги: США теракт теракти в США 11 вересня 2001 року

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