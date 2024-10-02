Теракт у Тель-Авіві 1 жовтня: серед поранених є українка

В Ізраїлі перебуває близько 15 тис. українців

Через теракт у Тель-Авіві, який стався 1 жовтня семеро людей загинули, ще 16 постраждали. Зокрема, серед поранених є одна громадянка України. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

Як зазначив посол, серед поранених одна жінка має подвійне громадянство, одне з них – українське. Попередньо, її життю нічого не загрожує.

За словами дипломата, консул відвідає постраждалу українку сьогодні чи завтра. На цей час в Ізраїлі залишається близько 15 тис. українців, які стоять на консульському обліку, але загалом ця цифра набагато більша.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня двоє озброєних чоловіків влаштували теракт в ізраїльському Тель-Авіві, вбивши сімох та поранивши десяток осіб. Чоловіки нападали на людей з використанням вогнепальної та холодної зброї й зробили це за кілька хвилин до того, як Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю.

Раніше Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки здійснили чергову евакуацію громадян, які перебували в Лівані. Всього було евакуйовано 179 осіб, з них 134 – громадяни України, серед яких 112 дорослих та 22 дитини.

Операція стала третьою хвилею евакуації з Лівану, проведеною у зв'язку з погіршенням безпекової та економічної ситуації в регіоні. Загалом, в рамках трьох місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, з них 189 українців та 45 іноземців.

Як повідомлялося, у Копенгагені правоохоронці затримали трьох підозрюваних у ранкових вибухах поблизу посольства Ізраїлю.

До слова, Міністерство закордонних справ України закликало Ізраїль та Ліван утриматися від масштабної війни.