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Лідери республіканців критикують Байдена за недостатнє стримування Ірану

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Лідери республіканців критикують Байдена за недостатнє стримування Ірану
фото з відкритих джерел

Республіканці у Конгресі США закликають президента Джо Байдена до рішучих дій для ослаблення військових потужностей Ірану та його маріонеток

Лідери Республіканської партії в Конгресі США закликали президента Джо Байдена до активніших заходів проти Ірану після загострення ситуації на Близькому Сході. Мітч Макконнелл, лідер республіканців у Сенаті, звинуватив адміністрацію в тому, що вона не втілила у життя свої погрози Ірану за його терористичну діяльність проти Ізраїлю та США. Про це повідомляє The Hill.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також виступив із критикою, закликавши до жорсткішої політики, зокрема до санкцій та збільшення військової підтримки Ізраїлю.

Макконнелл зазначив, що, хоча адміністрація Байдена декларує «залізну» підтримку Ізраїлю, вона фактично утримується від надання необхідної допомоги, яка могла б мати вагомий вплив на безпеку регіону. За його словами, послаблення санкцій проти Ірану є серйозною помилкою, оскільки воно дозволяє іранському режиму продовжувати фінансувати терористичні угруповання.

Майк Джонсон, виступаючи на заході Нью-Йоркської фондової біржі, назвав дії адміністрації лицемірством, оскільки з одного боку США підтримують оборону Ізраїлю, а з іншого – фінансово послаблюють санкції проти Ірану. Він закликав до «кампанії максимального тиску», спрямованої на ослаблення іранського режиму та його терористичних поплічників.

Голова Комітету в закордонних справах Палати представників Майкл Маккол також приєднався до закликів, запропонувавши надати Ізраїлю потужнішу зброю та запровадити нові санкції проти тих, хто причетний до ракетних програм Ірану. Він зазначив, що необхідно зміцнювати оборонні можливості Ізраїлю, особливо на тлі зростання загрози з боку Ірану та його союзників у регіоні.

Нагадаємо, Гарріс назвала Іран дестабілізаційною силою на Близькому Сході.

 

Теги: Джозеф Байден Ізраїль Іран

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