У Лівані нова серія вибухів пов'язана із засобами звʼязку «Хезболли» (фото, відео)

Нові вибухи торкнулися радіостанцій, які мали при собі члени «Хезболли» в різних районах південного Лівану і південних передмістях Бейрута

У Бейруті знову вибухнули пристрої радіозв'язку пов'язані з членами ліванської «Хезболли». Про це повідомляє Sky News Arabia.

За попередніми оцінками, нові вибухи торкнулися радіостанцій, які мали при собі члени «Хезболли» в різних районах південного Лівану і південних передмістях Бейрута.

Апокаліпсис продовжується: у столиці Лівану на вулицях підриваються машини та мопеди. Техніка спочатку вібрує, потім детонує, — місцеві ЗМІ. pic.twitter.com/a30VrUFJYH — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024

«Звуки вибухів можна почути в більш ніж одному районі Лівану», – повідомив кореспондент Sky News Arabia.

Джерело в органах безпеки видання повідомило, що пристрої зв'язку, які вибухнули по всьому Лівану в середу, були бездротовими були портативними радіопристроями, відмінними від пейджерів, що вибухнули у вівторок, 17 вересня.

🤯У Лівані – нова серія вибухів. За інформацією Sky News Arabia, вибухають пристрої зв'язку та радіостанції у Бейруті та деяких інших містах pic.twitter.com/eLCaQzstJI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024

Одночасні вибухи пейджерів, якими користувалися члени ліванського угрупування «Хезболла», забрали життя щонайменше 12 людей і поранили тисячі. За даними джерел Sky News Arabia, ізраїльська розвідувальна служба (Моссад) заклала вибухову речовину в тисячі пейджерів, перш ніж вони потрапили до рук членів «Хезболли».

Нагадаємо, у Лівані сотні пейджерів, які бойовики ісламського бойового угруповання «Хезболли» використовували для зв’язку, одночасно вибухнули. В результаті чого близько 2 тис. людей поранені.

Представник «Хезболли» на умовах анонімності заявив, що вибух пейджерів був «найбільшим порушенням безпеки», якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Ізраїль і підтримувана Іраном «Хезболла» ведуть транскордонну війну з моменту початку війни в Газі в жовтні минулого року, що стало найгіршою ескалацією конфлікту за останні роки.

Як повідомлялося, пейджери, від яких постраждали тисячі людей у ​​Лівані, перед детонацією видавали звук.

До слова, тайванська компанія Gold Apollo спростувала припущення ЗМІ про виробництво нею пейджерів, що у вівторок вибухнули по всьому Лівану, і назвала їх виробником угорську компанію BAC Consulting, яка лише маркувала свої вироби брендом із Тайваню.