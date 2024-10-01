Україна прокоментувала загострення ситуації на Близькому Сході

За словами пресслужби МЗС, Україна «з тривогою» стежить за розвитком подій у Лівані після оголошення про проведення Ізраїлем «обмеженої наземної сухопутної» операції

Україна засудила обстріли Ізраїлю з боку «Хезболли» та закликає сторони конфлікту до «максимальної стриманості»

Міністерство закордонних справ закликало Ізраїль та Ліван утриматися від масштабної війни. Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

МЗС зазначає, що Україна «з тривогою» стежить за розвитком подій у Лівані після оголошення про проведення Ізраїлем «обмеженої наземної сухопутної» операції. Проте «рішуче засуджує» обстріли Ізраїлю з боку «Хезболли» та закликає сторони конфлікту до «максимальної стриманості», щоб ситуація не переросла у масштабну регіональну війну.

Окрім цього, як стверджують у МЗС, особливо Україна занепокоєна зростанням кількості біженців у Лівані, які були змушені залишити домівки через «тривалий воєнний конфлікт». Пресслужба відомства додає, що треба якомога швидше припинити конфлікт.

«Критично важливим є уникнення жертв серед цивільного населення та недопущення порушень норм міжнародного гуманітарного права. Необхідно якнайшвидше покласти край насильству в регіоні. Мирний та успішний Ліван є запорукою стабільності усіх країн Близького Сходу», – йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, в ніч проти 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

До слова, раніше повідомлялося, що у результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення.