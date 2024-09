Дружина посла Мельника розповіла, що поєднує її родину з новим міністром МЗС

Світлана Мельник: Вперше в історії МЗС очолив представник львівської школи дипломатії

Родину новопризначеного міністра закордонних справ Андрія Сибігу поєднує 30-річна дружба із родиною посла України в Бразилії Андрієм Мельником. Про початок дипломатичного шляху Сибіги та дружбу між колишніми одногрупниками розповіла на Facebook Світлана Мельник, дружина Андрія Мельника.

«Наші сімʼї поєднують понад 30 років дружніх відносин. Тож будь-які мої думки будуть неминуче субʼєктивними», – зазначила дружина посла на початку публікації.

Мельник пригадала, як у 1992 року у Львівському університеті імені Франка був створений факультет міжнародних відносин, і що саме в цей «доленосний» рік пройшов перший відбір студентів.

«Це був без сумніву найтяжчий письмовий конкурс, адже треба було, серед іншого, здати іспит з математики (на рівні фізмату) та іноземної мови (на рівні інʼязу). Пройти через це все сито змогли лише best of the best (з англ.: найкращі з найкращих - ред.). Перша група міжнародників-емвешників складалася лише із 25 студентів», – наголосила пані Мельник.

За її словами, старостою групи тоді обрали «скромного хлопчину із Тернопільщини» – Андрія Сибігу. І саме у цій групі також навчався Андрій Мельник.

«Так і крокують ці два такі різні Андрії плече-в-плече по життю: спочатку університетськими просторами, а з 1997 року, от уже 27 років – дипломатичними шляхами. Після одруження – нашого з Андрієм у 1999 році, а згодом Андрія і Тетяни – ця дружба набула нового сімейного виміру», – йдеться у дописі.

Світлана Мельник наголосила, що вперше в історії зовнішньополітичне відомство очолив представник львівської школи дипломатії.

«Попереду – дійсно пекельна робота. Віримо, що Андрій Сибіга із нею блискуче впорається, що він зможе вичистити авгієві дипконюшні і мобілізувати всю міць нашої дипломатії задля якнайшвидшої перемоги», - підсумувала дружина українського посла.

У коментарях під дописом багато користувачів подякували пані Мельник за розповідь, і приєдналися до побажань для нового міністра.

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу.

Згодом Рада призначила Міністра закордонних справ України Андрія Сибігу., який був першим заступником міністра закордонних справ України.