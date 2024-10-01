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Держава у державі. Що таке «Хезболла»

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Михайло Глуховський glavcom.ua
Держава у державі. Що таке «Хезболла»
Новий лідер «Хезболли» Хашим Сафі ад-Дін
колаж: glavcom.ua

Чому знову палає Близький Схід: Іран атакував Ізраїль близько 500 ракетами різного виду

1 жовтня Іран сотнями ракет вдарив по території Ізраїлю. Ця атака стала очікуваною, адже про неї напередодні повідомило саме іранське керівництво. Крок Тегерана став відповіддю на вбивство у Лівані лідера проіранського терористичного угруповання «Хезболла» Хассана Насралли, яке влаштував Ізраїль, а також на початок наземної операції Ізраїлю у Лівані. Близький Схід на порозі великої регіональної війни, яка вже виходить за межі протистояння між Ізраїлем і «Хезболлою». Хоча саме це угруповання формально спричинило загострення у регіоні. Адже, з одного боку, Ізраїль своєю наземною операцією прагне відсунути терористичне угруповання вглиб території Лівану, аби організація не змогла обстрілювати прикордонні території Ізраїлю. Але з іншого боку, Іран не може допустити суттєве послаблення своїх сателітів у регіоні і тому жорстко став на захист організації, яку колись сам і породив

Що з себе представляє організація «Хезболла», яка знову в епіцентрі великого регіонального конфлікту на Близькому Сході.

Історія «Хезболли»

«Хезболла» була створена групою радикальних шиїтських священнослужителів на початку громадянської, або Першої Ліванської війни (1982 – 1983 рр.), яка тривала з середини 80-х років минулого століття до 2000 року. З одного боку у війні брали участь ліванські християнсько-шиїтські угруповання, так звана Армія Південного Лівану, яку підтримував Ізраїль. З іншого боку угрупування мусульман-шиїтів, яких фінансово підтримував і підтримує досі Іран. Причини конфлікту – перенесення штаб-квартири і збройних сил Організацією звільнення Палестини на чолі з Ясіром Арафатом з території Йорданії на територію Південного Лівану внаслідок збройного конфлікту палестинців з Йорданією.

Після утворення «Хезболли» до неї приєднався цілий ряд шиїтських радикальних організацій і груп. Ймовірно, найбільш відомою українському читачеві є група «Ісламський Джихад». Ідеологія  «Хезболли» полягає у знищенні Ізраїлю, що логічно з огляду на те, що цей ліванський рух повністю залежить від влади аятол в Ірані. Організація прагне створити в Лівані політичний режим, схожий з іранським. Окрім того, «Хезболла» заявляє про необхідність звільнення Єрусалима від Ізраїлю.

Після того, як у 2000 році Ізраїль вивів свої війська з Південного Лівану, «Хезболла» не тільки взяла під повний контроль південь країни, а й почала серйозно впливати на політику центрального уряду. І поступово цей вплив лише зростав. До прикладу, у 1992 році, коли «Хезболла» вперше взяла участь у виборах у Лівані, її представники отримали 12 зі 128 місць у парламенті. А у 2018 році «Коаліція восьмого березня», до якої входила і «Хезболла», здобула 70 місць у парламенті і виграла вибори. Але на наступних виборах у 2022 році згадана коаліція втратила першість, отримавши 62 мандати зі 128. Спостерігачі із ЄС жорстко розкритикували виборчу кампанію через численні факти залякувань виборців. Штаб-квартира організації розташована у Бейруті. Організація повністю контролює південь Бейрута, весь Південний Ліван, а також частину долини Бекаа. «Хезболла» є такою собі державою у державі з власними керівними органами напрямків, судовою владою, політичною, військовою.

Жовтим кольором позначені орієнтовні території Лівану під контролем «Хезболли»
Жовтим кольором позначені орієнтовні території Лівану під контролем «Хезболли»
фото: dni.gov

Ліга арабських держав у 2016 році визнала «Хезболлу» терористичною організацією. Також «Хезболла» визнана терористичною і заборонена урядами Ізраїлю, США, Канади, Бахрейну. Частково заборонена у ЄС, Великобританії, Австралії та Нідерландах.

Ієрархія і лідери «Хезболли»

Рада Шури, або Консультативна рада, є вищим і центральним органом «Хезболли», що приймає рішення на національному рівні. Керівництво складається із генсека, заступника, і керівниками напрямків (рад), наприклад, політичного чи судового. Отже, голова Судової ради – Мохаммед Язбек, голова Політичної ради –Сайєд Ібрагім Амін аль-Сайєд, помічник генсека з політичних питань – Хусейн аль-Халіл, а також Мохаммад Раад, голова парламентської ради та голова політсили «Вірність опору».

Третій Генеральний секретар «Хезболли» Саїд Хассан Насралла днями був вбитий у Лівані в результаті ракетної атаки по підземному штабу організації. Цікаво, що його попередника Аббаса аль-Мусаві було вбито ЦАХАЛ у 1992 році. Новим генеральним секретарем угруповання став Хашим Сафі ад-Дін. Раніше він був головою Виконавчої ради «Хезболли». Друга людина в організації Наїм Касем пояснює, що «вся політична, соціальна і джихадистська робота прив'язана до рішень керівництва...» організації. Іншими словами, політичне керівництво руху керує і воєнною частиною організації. За повідомленням Ізраїлю, 20 вересня внаслідок ракетного удару були вбиті 11 командирів «Хезболли». Організація підтвердила вбивства командира Ібрагіма Акіла у південному передмісті Бейрута Дахіє, а також убивство Ахмеда Вахбі, командира, який керував військовими операціями спецпідрозділу «Радван» під час війни в Секторі Гази до початку 2024 року. Західні ЗМІ повідомили про вбивство щонайменше шістьох командирів «Хезболли».

Знищені ізраїльською армією командири «Хезболли»
Знищені ізраїльською армією командири «Хезболли»

Результат атаки Ізраїля. Найбільш вірогідні результати

У наземній операції Ізраїлю задіяні близько 10 тис. військових. Важливо зазначити, це підкреслює і офіційний Ізраїль, військова операція на півдні Лівану проводиться саме проти організації «Хезболла», а не проти Лівану. Між тим Збройні сили Лівану відійшли з південної частини країну до її центральної частини, що також свідчить про небажання офіційного Бейрута брати участь у військових діях.

Це не перший випадок, коли Ізраїль вторгається до сусідньої країни. І минулий досвід показує, що не обов’язково наземна операція може завершитися успіхом. Ізраїльський політолог Михайло Пелліверт згадує, що Перша ліванська війна початку 80-х була оголошена Ізраїлем як короткотермінова операція на 96 годин, але протривала 18 років. Друга ліванська війна тривала впродовж одного місяця у 2006 році і завершилася так само як і перша, виведенням ізраїльських військ з території південного Лівану. Однак це не знищило «Хезболлу». Скільки триватиме нинішня операція – невідомо. Якщо мова іде про повне знищення «Хезболли» і її інфраструктури, то не може йтися про обмежену операцію, лише про повноцінну війну, яка може йти тривалий час. Якщо ж дійсно ітиметься про обмежену операцію, тоді через якийсь час ліванська терористична організація зможе поновити сили як в особовому складі, так і у зброї. Про деморалізацію «Хезболли» наразі мови не йде і організація зможе продовжувати боротьбу, якщо цього бажатиме Іран, який фактично її створив і фінансує. Судячи з атаки Ірану по Ізраїлю, офіційний Тегеран дає чітко зрозуміти, що «Хезболла» для нього значима організація і він помститься за смерть Насралли і вторгнення Ізраїлю в Ліван.

Щодо Ізраїлю, то логічним для нього завершенням операції у південній частині Лівану було би виконання однієї з двох резолюцій Ради безпеки ООН. Перша була прийнята у 2004 році. Вона вимагає повного роззброєння усіх незаконних угруповань у Лівані і перехід контролю всіх територій країни до офіційного Бейрута. Друга від 2006 року закликала припинити Другу ліванську війну 2006 року. Тобто Ізраїль мав припинити усі наступальні дії, вивести свої війська з південних регіонів Лівану. У той же час «Хезболла» мала відвести усі свої збройні угруповання на північ ріки Ель-Літані, це близько 12 км від кордону з Ізраїлем.

За різними оцінками, впродовж останніх тижнів «Хезболла» використала до половини накопичених раніше ракет. З ліквідацією представників військового керівництва як ракетними ударами, так і через вибухи пейджерів, організація суттєво послабила свій вплив не тільки в Лівані, а й в регіоні, чим намагається скористатися Ізраїль. Прем’єр Беньямін Нетаньягу виступив зі зверненням до народу Ірану із закликом подумати про своє майбутнє, аби іранські тирани припинили тероризувати як свій народ, так і сусідні держави. Але видається наївним очікувати, що завтра у Тегерані та інших містах на вулиці вийдуть тисячі людей з вимогою «ні війні», зважаючи на жорсткі придушення протестів в Ірані у 2019 – 2021 роках. Атака Ірану може призвести до жорсткої відповіді вже Ізраїлю, який сам каже, що не залишить напад Ірану без відповіді.

Михайло Глуховський, «Главком»

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Теги: Ізраїль Іран армія війна вбивство смерть напад Беньямін Нетаньягу Ліван

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