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Ізраїль завдає ударів по Хезболлі у передмістях Бейрута (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ізраїль завдає ударів по Хезболлі у передмістях Бейрута (відео)
ЦАХАЛ завдав авіаударів по об'єктах Хезболли в Бейруті
фото: скріншот

Перед цим ЦАХАЛ закликав евакуюватися мешканців кількох кварталів та будинків у південних передмістях Бейрута

У ніч проти 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ здійснює авіаудари по об'єктах Хезболли в південних передмістях Бейрута. Це сталося у відповідь на ракетну атаку Ірану на Ізраїль. Про це повідомляє CNN.

Перед операцією ЦАХАЛ попередив місцевих мешканців про необхідність евакуації з районів, що перебувають поблизу небезпечних об'єктів Хезболли. Ізраїльські військові пообіцяли надати деталі операції пізніше.

Удари спрямовані на об'єкти, які ЦАХАЛ вважає стратегічними для Хезболли.

Нагадаємо, Іран запустив по Ізраїлю 200 балістичних ракет – Блінкен.

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Теги: Ізраїль Іран армія військові

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