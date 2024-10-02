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Україна евакуювала 134 своїх громадян з Лівану

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Україна евакуювала 134 своїх громадян з Лівану
ГУР та МЗС України повернули з Лівану 179 особи, серед яких 134 громадянина України
фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони здійснили чергову евакуацію громадян, які перебували в Лівані

Всього було евакуйовано 179 осіб, з них 134 – громадяни України, серед яких 112 дорослих та 22 дитини. Про це повідомило МЗС України.

Крім українців, на батьківщину повернулися 45 громадян інших країн, зокрема Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. Евакуація також включала двох собак та кота.

Ця операція стала третьою хвилею евакуації з Лівану, проведеною у зв'язку з погіршенням безпекової та економічної ситуації в регіоні. Загалом, в рамках трьох місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, з них 189 українців та 45 іноземців.

Україна висловлює щиру подяку Польщі та авіакомпанії SkyUp за сприяння у проведенні евакуації.

Нагадаємо, Україна прокоментувала загострення ситуації на Близькому Сході.

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Теги: санкції Україна евакуація Ліван

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