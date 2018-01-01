Тіллерсон застеріг РФ від втручання у вибори до Конгресу США

Росія вже намагається вплинути на виборчу кампанію проміжних виборів до Конгресу США в 2018 році

Якщо Росія не припинить спроби вплинути на американські вибори, то зіткнеться з наслідками своїх дій. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон в інтерв'ю Fox News. За його словами, США не в повній мірі підготовлені до потенційної загрози втручання Росії у вибори. «Якщо вони мають намір втрутитися, вони знайдуть способи зробити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Держсекретар США Рекс Тіллерсон

Росія вже намагається вплинути на виборчу кампанію проміжних виборів до Конгресу США в 2018 році

Якщо Росія не припинить спроби вплинути на американські вибори, то зіткнеться з наслідками своїх дій. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон в інтерв'ю Fox News.

За його словами, США не в повній мірі підготовлені до потенційної загрози втручання Росії у вибори. «Якщо вони мають намір втрутитися, вони знайдуть способи зробити це», - упевнений він.

Тіллерсон попередив, що Росія вже намагається вплинути на виборчу кампанію проміжних виборів до Конгресу США в 2018 році.

«Я думаю, дуже важливо продовжити говорити Росії: послухайте, ви думаєте, що ми не бачимо, що ви робите, але ми все бачимо, і вам слід зупинитися. Якщо ви цього не зробите, то зіткнетеся з наслідками», - підкреслив Тіллерсон.

Як відомо, Вашингтон вважає, що Росія намагалася безпосередньо втрутитися в американські президентські вибори 2016 року. У січні 2018 р. директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що очікує від Москви подальших спроб вплинути на електоральний процес в США.

Раніше Тіллерсон заявив, що Захід повинен бути обережним з такими країнами, як Росія, яка не підтримує демократичні цінності і постачає зброю і військову техніку державам в Західній півкулі, які сповідують таку ж політику.

Джерело: Ведомости