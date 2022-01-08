  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Президент Казахстану заявив про 20 тис. «терористів»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Токаєв написав серію твітів англійською про ситуацію в країні - Президент Казахстану заявив про 20 тис. «терористів»
    Токаєв написав серію твітів англійською про ситуацію в країні
    фото з відкритих джерел

    Президент розповів, що «бандити та терористи» керуються спеціальним центром

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що в Алмати сталося щонайменше шість хвиль нападів «терористів». Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

    «Було як мінімум шість хвиль атак терористів в Алмати, їх загальна кількість 20 тис.», – написав він.

    Токаєв зазначив, що «бандити та терористи були добре навчені, організовані, і ними командували зі спеціального центру».

    За словами політика, деякі з них говорили не казахською мовою.

    Також Токаєв повідомив, скільки часу в Казахстані пробудуть «миротворці».

    Нагадаємо, так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

    Тим часом Блінкен щодо ситуації в Казахстані заявив, що росіян буває складно змусити піти.

    Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

    Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

    Читайте також:



    Теги: Казахстан політика президент Касим-Жомарт Токаєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент Казахстану заявив про 20 тис. «терористів»