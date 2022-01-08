Президент Казахстану заявив про 20 тис. «терористів»

Токаєв написав серію твітів англійською про ситуацію в країні

Президент розповів, що «бандити та терористи» керуються спеціальним центром

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що в Алмати сталося щонайменше шість хвиль нападів «терористів». Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Було як мінімум шість хвиль атак терористів в Алмати, їх загальна кількість 20 тис.», – написав він.

Токаєв зазначив, що «бандити та терористи були добре навчені, організовані, і ними командували зі спеціального центру».

За словами політика, деякі з них говорили не казахською мовою.

Також Токаєв повідомив, скільки часу в Казахстані пробудуть «миротворці».

Нагадаємо, так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом Блінкен щодо ситуації в Казахстані заявив, що росіян буває складно змусити піти.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

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