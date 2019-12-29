Трагічне падіння канатоходця потрапило на відео



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Скріншот з відео

Під час виступу артист цирку втратив рівновагу і впав

У Тольятті (Росія) під час виступу в пересувному цирку з каната зірвався один з артистів.

Чоловік працював без страховки і під час виконання одного з трюків не зміг утримати рівновагу. Артист впав на жорстку арену вниз головою на очах дорослих і дітей.

Відео падіння виклали в соціальні мережі глядачі.

Трос був натягнутий на висоті кількох метрів. Після приземлення чоловік кілька разів перекинувся і затих. Очевидці повідомляють, що канатоходець був госпіталізований.

Повідомляють, що падіння обійшлося без переломів, артист цирку відбувся забоями.

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