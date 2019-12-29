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    У світі

    Трагічне падіння канатоходця потрапило на відео

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    Трагічне падіння канатоходця потрапило на відео
    Скріншот з відео

    Під час виступу артист цирку втратив рівновагу і впав

    У Тольятті (Росія) під час виступу в пересувному цирку з каната зірвався один з артистів.

    Чоловік працював без страховки і під час виконання одного з трюків не зміг утримати рівновагу. Артист впав на жорстку арену вниз головою на очах дорослих і дітей.

    Відео падіння виклали в соціальні мережі глядачі.

    Трос був натягнутий на висоті кількох метрів. Після приземлення чоловік кілька разів перекинувся і затих. Очевидці повідомляють, що канатоходець був госпіталізований.

    Повідомляють, що падіння обійшлося без переломів, артист цирку відбувся забоями.

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    Нагадаємо, Міськрада Чернівців заборонила гастролі цирків із тваринами.

    Як повідомлялося, У Мексиці дельфіни покусали дівчинку в басейні, а потім спробували її втопити.

    трагедія Росія артист чоловік
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