У Мексиці дельфіни покусали дівчинку в басейні, а потім спробували її втопити



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На ногах дівчинки залишилися сліди укусів, ран, глибоких порізів і синців

В дельфінарії Dolphin Discovery в мексиканській Канкуні дві алафіни покусали та спробували втопити 10-річну дівчинку з Британії.

Про це пише The Sun.

Інструктори наказували дельфінам припинити, але ті не слухались. Одному з тренерів вдалося схопити дівчинку за рятувальний жилет і витягнути з води.

«Це було жахливо. Я боялася, що вона помре», – розповіла 40-річна мати дівчинки Лора Йео.

На ногах дівчинки залишилися сліди укусів, ран, глибоких порізів і синців. Cім’я Йео проводила відпустку у Мексиці. Вони заплатили за тур, організований туроператором TUI, сім тисяч фунтів. Плавання з дельфінами було частиною програми туру, однак туроператор не вибачився перед сім’єю потерпілих.

Диким тваринам не місце у сфері розваг. У цирках та дельфінаріях звірів утримують у жахливих умовах. Через постійні катування та голод у тварин травмується психіка, через що вони нерідко нападають на свої дресирувальників та глядачів. Активісти та зоозахисники по всьому світу роками ведуть боротьбу за гуманне ставлення до тварин.

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