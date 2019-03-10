Трамп хоче підняти плату за розміщення військ США



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У разі схваленні формули Трампа союзники будуть платити США в п'ять разів більше, ніж зараз

Президент США заговорив про формулу «ціна+50%»

Президент США Дональд Трамп розробив формулу для рішення проблеми з союзниками, які, на його думку, недостатньо платять Вашингтону за розміщення військ. Про це він заявив у бесідах зі своїми помічниками, повідомила газета The Washington Post.

Трамп хоче зобов'язати країни, на територіях яких базуються американські військові, оплачувати повну вартість їх перебування і ще половину від неї. Цю формулу він назвав «ціна+50%».

На думку співрозмовників видання, це може призвести до того, що союзники будуть платити США в п'ять разів більше, ніж зараз.

Крім того, повідомляється, що застосування цієї формули до однієї з країн вже обговорювалося на вищому рівні і що ці вісті «потрясли» Німеччину, Японію і Південну Корею, де розміщені тисячі американських військовослужбовців.

Представник Ради нацбезпеки США Гаррет Маркіс заявив, що адміністрація Трампа «хоче укласти вигідну угоду для американського народу», але відмовився прокоментувати «які-небудь поточні обговорення».

Як пише Bloomberg, Трамп відстоював ідею протягом декількох місяців. Він, зокрема, вимагав озвучити її на переговори з Південною Кореєю про статус 28 000 американських військовослужбовців.

Джерело: Укрінформ