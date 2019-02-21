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    У світі

    Трамп назвав видання The New York Times «ворогом народу»

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    За словами Трампа, публікації в New York Times є неправдивими - Трамп назвав видання The New York Times «ворогом народу»
    За словами Трампа, публікації в New York Times є неправдивими

    У газеті відреагували на заяву Трампа майже миттєво

    Президент США Дональд Трамп назвав «ворогом народу» авторитетне американське видання The New York Times, яке часто критикує політику адміністрації Білого дому.

    «Публікації в New York Times є неправдивими. Вони є справжнім ворогом народу!»- написав Трамп у Twitter.

    При цьому президент не уточнив, що спонукало його до таких суджень.

    У самій газеті відреагували на заяву Трампа майже миттєво.

    «Фраза «ворог народу» – це не просто фейкове твердження, це небезпечно. Вона (фраза – ред.) має потворну історію застосування диктаторами й тиранами. І особливо безрозсудно це чути від людини, чий офіс має широкі повноваження боротися або ув'язнювати ворогів нації», - зазначається в матеріалі NYT.

    При цьому підкреслюється, що Трампа неодноразово попереджали, що подібна риторика по відношенню до ЗМІ породжує загрози та насильство проти журналістів як у США, так і за кордоном.

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