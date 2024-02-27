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Трамп оскаржує рішення про $454 млн у справі про шахрайство

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп оскаржує рішення про $454 млн у справі про шахрайство
Трамп назвав рішення судді Енгорона «втручанням у вибори» та «використанням зброї проти політичного опонента»
фото з відкритих джерел

Юристи Трампа подали апеляцію в понеділок, 26 лютого

Експрезидент США Дональд Трамп подав апеляцію на рішення судді накласти на нього штраф у розмірі 454 млн доларів і обмежити його можливість вести бізнес у штаті Нью-Йорк за шахрайське перебільшення своїх статків, щоб забезпечити собі кращі умови кредитування. Про це повідомляє «Голос Америки».

Трамп оскаржує висновок судді Артура Енгорона про те, що він брехав про свої статки, коли розвивав імперію нерухомості, яка привела його до слави та президентства.

Юристи Трампа повідомили, що подали апеляцію в понеділок, 26 лютого. Вони вимагають скасувати вердикт судді та штрафи, які загрожують знищити грошові резерви Трампа. Зокрема, адвокати просять апеляційний суд вирішити, чи «допустив суддя Енгорон помилки в застосуванні права та/або фактів» і чи виходив він «за межі» своєї юрисдикції.

Трамп назвав рішення судді Енгорона «втручанням у вибори» та «використанням зброї проти політичного опонента». Він поскаржився, що його покарали за те, що «створив ідеальну компанію, чудові гроші, чудові будівлі, чудове все». Під час судового процесу адвокати Трампа також звинуватили суддю у «відчутній і величезній» упередженості.

Якщо Трамп зазнає поразки в апеляційному суді, він може звернутись до вищого суду штату. У разі програшу Трамп муситиме відмовитися від значної частини своїх статків. 

Як повідомлялося, суддя штату Нью-Йорк офіційно зобов'язав Дональда Трампа виплатити $454,2 млн після того, як його визнали винним у маніпуляціях зі своїми статками у справі про цивільне шахрайство. 

Нагадаємо, 16 лютого суд визнав Дональда Трампа винним у цій справі та оштрафував на $354,9 млн. Експрезидент США Дональд Трамп стверджував, що судовий штраф, призначений йому судом у справі про шахрайство є втручанням у вибори. 

Раніше Федеральний суд Нью-Йорку зобов'язав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити понад $83 млн за позовом письменниці та журналістки Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному насильстві.

До слова, колишній президент США Дональд Трамп звернувся у Верховний суд з проханням призупинити рішення суду округу Колумбія, яким його позбавили права на імунітет від судового переслідування у справі щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Теги: шахрайство вибори Дональд Трамп гроші бізнес штраф Колумбія президент

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