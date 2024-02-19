ЄС оштрафує Apple на 500 млн євро

Рішення про накладення штрафу може бути оголошене наступного місяця

Європейський Союз готується накласти антимонопольний штраф на компанію Apple у розмірі 500 млн євро за правила App Store, які обмежують конкуренцію. Про це повідомляє Bloomberg.

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Європейський Союз готується вперше в історії оштрафувати компанію Apple та скасувати правила App Store, які обмежують конкуренцію.

За інформацією, рішення про накладення штрафу у розмірі 500 мільйонів євро може бути оголошене наступного місяця.

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Підставою для розслідування стала скарга шведської компанії Spotify Technology SA у 2019 році, в якій вона заявляла, що була змушена підвищити ціну щомісячної підписки, щоб компенсувати витрати, пов'язані з обмеженнями Apple в App Store. У лютому 2023 року Європейська комісія в офіційному обвинувальному висновку вказала на так звані правила протидії Apple, стверджуючи, що ці умови були непотрібними і привели до зростання цін для клієнтів.

Як раніше повідомлялося, клієнти Apple почали отримувати перші кошти у розмірі $92,17 (3,5 тис грн) як компенсацію за уповільнення роботи iPhone. Компанію зобов'язали виплатити відповідну компенсацію ще у 2020 році, але перші транзакції розпочались тільки зараз,