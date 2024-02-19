Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЄС оштрафує Apple на 500 млн євро

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС оштрафує Apple на 500 млн євро
фото з відкритих джерел

Рішення про накладення штрафу може бути оголошене наступного місяця

Європейський Союз готується накласти антимонопольний штраф на компанію Apple у розмірі 500 млн євро за правила App Store, які обмежують конкуренцію. Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський Союз готується вперше в історії оштрафувати компанію Apple та скасувати правила App Store, які обмежують конкуренцію.

За інформацією, рішення про накладення штрафу у розмірі 500 мільйонів євро може бути оголошене наступного місяця.

Підставою для розслідування стала скарга шведської компанії Spotify Technology SA у 2019 році, в якій вона заявляла, що була змушена підвищити ціну щомісячної підписки, щоб компенсувати витрати, пов'язані з обмеженнями Apple в App Store. У лютому 2023 року Європейська комісія в офіційному обвинувальному висновку вказала на так звані правила протидії Apple, стверджуючи, що ці умови були непотрібними і привели до зростання цін для клієнтів.

Як раніше повідомлялося, клієнти Apple почали отримувати перші кошти у розмірі $92,17 (3,5 тис грн) як компенсацію за уповільнення роботи iPhone. Компанію зобов'язали виплатити відповідну компенсацію ще у 2020 році, але перші транзакції розпочались тільки зараз,

Теги: штраф розслідування Apple Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

ЄС оштрафує Apple на 500 млн євро
ЄС оштрафує Apple на 500 млн євро
Чехія порахувала, скільки грошей витратила на біженців з України
Чехія порахувала, скільки грошей витратила на біженців з України
Прем’єрка Естонії прокоментувала оголошений Росією ордер на її арешт
Прем’єрка Естонії прокоментувала оголошений Росією ордер на її арешт
Смерть Навального. Сенатори США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму
Смерть Навального. Сенатори США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму
Bloomberg: Країни НАТО сумніваються у ролі США щодо захисту Європи
Bloomberg: Країни НАТО сумніваються у ролі США щодо захисту Європи
Біля Ємену було атаковане вантажне судно – ЗМІ
Біля Ємену було атаковане вантажне судно – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Полонені українські воїни в Авдіївці: Третя штурмова бригада зробила заяву
86K
Перерахунок пенсій: у кого виплати не зростуть
73K
Путін визнав: Україна для нього – питання життя і смерті
70K
«Перший досвід євроінтеграції». Соратник Зеленського оцінив провокації на польському кордоні
31K
Рідні впізнали бійців, яких окупанти розстріляли в Авдіївці
26K
Росіяни розстріляли українських полонених: оприлюднено відео

Новини

Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 19 лютого
Сьогодні, 06:10
День Державного Герба. Які свята відзначаємо 19 лютого
Сьогодні, 00:00
Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Вчора, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Вчора, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
17 лютого, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
17 лютого, 06:21

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua