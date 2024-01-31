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«Провини не визнаю»: реакція «слуги» Маріковського на підозру

Христина Петренко
glavcom.ua
«Провини не визнаю»: реакція «слуги» Маріковського на підозру
Маріковський зазначив, що у 2020 році були допущені суттєві помилки в декларації
фото з відкритих джерел

«Свою честь та гідність зможу захистити в суді»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Маріковський заявив, що інформація про підозру стала для нього «повним шоком». Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«2020 рік були допущені суттєві помилки в декларації. Проходив повну перевірку, вважав і досі вважаю, що діяв чітко в рамках закону.
Відповідав швидко та чесно на усі уточнення, ходив на допити і так далі. Пройшов фізичний обшук, нічого не знайшли, окрім 2 телефонів, АКМ, гранати та криптогаманця. Саме це було вилучено.

Інфо про підозру стала для мене повним шоком. Провини не визнаю, свою честь та гідність зможу захистити в суді», – написав нардеп.

«Провини не визнаю»: реакція «слуги» Маріковського на підозру фото 1

За його словами, він ніколи не займався корупцією, «нічого ні у кого не вкрав, не вивозив людей за бабки за кордон, не рішав за гроші питання, не наживався на війні».

Олександр Маріковський додав, що такої уваги не шукав, але буде з гідністю тримати усі виклики, які доведеться проходити.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України повідомило, що український народний депутат міг неправдиво задекларувати криптовалюту вартістю у 24 млн грн. Джерела «Главкома» зазначили, що йдеться про народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Маріковського.

За інформацією слідства, у 2020 році депутат задекларував криптовалюту, яка нібито належала йому з 2019 року. Але правоохоронці встановили, що вказаний нардепом криптогаманець ніколи йому не належав, а транзакції з купівлі криптовалюти здійснювали громадяни іншої держави, які не мають відношення до підозрюваного.

Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом січня 2024 року розпочало проведення перших 123 повних перевірок декларацій, які відібрані за новим ризик-орієнтованим підходом. Результати перевірки будуть відомі протягом двох-трьох місяців.

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Теги: корупція партія Слуга народу декларація депутат гроші

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