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Трамп закликав не надавати допомогу Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Трамп закликав не надавати допомогу Україні
Колишній президент США Дональд Трамп
фото: AP

Дональд Трамп вкотре розкритикував законопроєкт про допомогу Україні

Колишній президент США та ймовірний кандидат на президентських виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп виступив проти законопроєкту Сенату про зовнішню допомогу, заявивши, що США повинні припинити надання допомоги іншим країнам. Про це пише The Hill.

«Вони хочуть дати майже 100 мільярдів доларів кільком країнам, 100 мільярдів доларів! Чому ми це робимо? Якщо ви це робите, то дайте їм не 100 мільярдів доларів, а дайте їх як позику», – сказав колишній президент на мітингу в Південній Кароліні у суботу

Він додав, що США ніколи більше не повинні давати гроші без надії на повернення або без зобов’язань. 

Як пише Вloomberg, Трамп заявив, що війна між Україною та Росією має бути закінчена, та закликав не надсилати допомогу Україні та Ізраїлю.

«Ми повинні врегулювати цю війну, і я її врегулюю», – сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, Трамп закликав не голосувати за компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні. На думку експрезидента США, «лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон».

Як повідомлялося, Сенат США проголосував за офіційний початок обговорення законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню.

Нагадаємо, Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів. Раніше Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні.

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Теги: Дональд Трамп гроші партії президент Сенат США кордон законопроєкт

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