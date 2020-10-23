Трамп планує достроково проголосувати у Флориді



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Трамп планує достроково проголосувати у Флориді

У 2016 році Трамп голосував разом зі своєю дружиною в Нью-Йорку в день виборів

Президент США Дональд Трамп планує достроково проголосувати на загальних американських виборах 24 жовтня в штаті Флорида.

Раніше він поміняв постійне місце проживання з Нью-Йорка на місто Палм-Біч, де розміщений його маєток.

Про це повідомив у четвер заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір, повідомляє The Hill.

«Президент Трамп планує проголосувати достроково в суботу в Палм-Біч (штат Флорида)», - сказав він.

У 2016 році Трамп голосував разом зі своєю дружиною в Нью-Йорку в день виборів.

Віце-президент Пенс повинен проголосувати достроково в своєму рідному штаті Індіана в п'ятницю, 23 жовтня.