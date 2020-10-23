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    У світі

    Трамп планує достроково проголосувати у Флориді

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    Трамп планує достроково проголосувати у Флориді - Трамп планує достроково проголосувати у Флориді
    Трамп планує достроково проголосувати у Флориді

    У 2016 році Трамп голосував разом зі своєю дружиною в Нью-Йорку в день виборів

    Президент США Дональд Трамп планує достроково проголосувати на загальних американських виборах 24 жовтня в штаті Флорида.

    Раніше він поміняв постійне місце проживання з Нью-Йорка на місто Палм-Біч, де розміщений його маєток.

    Про це повідомив у четвер заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір, повідомляє The Hill.

    «Президент Трамп планує проголосувати достроково в суботу в Палм-Біч (штат Флорида)», - сказав він.

    У 2016 році Трамп голосував разом зі своєю дружиною в Нью-Йорку в день виборів.

    Віце-президент Пенс повинен проголосувати достроково в своєму рідному штаті Індіана в п'ятницю, 23 жовтня.

    Флорида президент місто
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