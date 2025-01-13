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У США з'явиться «план Маршалла» для відновлення Лос-Анджелеса

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У США з'явиться «план Маршалла» для відновлення Лос-Анджелеса
Гевін Ньюсом відвідав місця пожежі
фото: Zuma Press Wire

Стало відомо про розробку «плану Маршалла» для відновлення Лос-Анджелеса після пожеж

 

Влада Каліфорнії почала розробку «плану Маршалла», спрямованого на відновлення Лос-Анджелеса після природних пожеж. Як пише Business Insider, про це повідомив губернатор штату Гевін Ньюсом.

«У нас вже є команда, яка займається розробкою каліфорнійської версії «плану Маршалла» та переосмислення міста, яке буде проектом Лос-Анджелес 2.0. І ми гарантуємо, що допомога буде надана всім, хто постраждав від цієї катастрофи», – сказав губернатор.

Ньюсом підкреслив, що влада веде переговори з громадськими та некомерційними організаціями, профспілками та бізнесменами для розробки плану. Майбутні великі події, такі як Чемпіонат світу з футболу 2026 року та Олімпіада 2028 року, вимагають прискорення відновлення постраждалих районів.

План Маршалла (Marshall Plan), офіційна назва англ. European Recovery Program (Програма відновлення Європи) – програма США для надання іноземної допомоги Європі після Другої світової війни. Висунутий 1947 року державним секретарем США Джорджем Маршаллом і вступив у дію у квітні 1948 року.

Крім цього, Ньюсом розпорядився припинити дію жорстких екологічних законів Каліфорнії. За його словами, подібне рішення необхідне для надання допомоги у відновленні будинків та підприємств після пожеж.

До слова, 9 січня обраний президент США Дональд Трамп запропонував Ньюсому піти у відставку на тлі сильних пожеж у Каліфорнії. За словами політика, найкращі красиві райони США згоряють і саме у цьому є провина губернатора.

Нагадаємо, сильні лісові пожежі почалися в окрузі Лос-Анджелес 7 січня, першим постраждав прибережний район Пасіфік-Палісейдс. Потім виникло ще кілька вогнищ займання. Ситуацію посилює ураганний вітер, що сприяє поширенню вогню. Гасіння також ускладнює дефіцит води у пожежних гідрантах. Пожежі, що почалися 7 січня, охопили понад 16 тис. га та знищили понад 12,3 тис. будівель, включаючи будинки відомих політиків та зірок. 

Також найдорожчий у Пасіфік-Палісейдс і один з найдорожчих будинків у США перетворився на згарище внаслідок бурхливих лісових пожеж, які охопили великі райони Лос-Анджелеса. 

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Теги: Дональд Трамп політика вітер пожежа США

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