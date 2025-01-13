У США з'явиться «план Маршалла» для відновлення Лос-Анджелеса
Стало відомо про розробку «плану Маршалла» для відновлення Лос-Анджелеса після пожеж
Влада Каліфорнії почала розробку «плану Маршалла», спрямованого на відновлення Лос-Анджелеса після природних пожеж. Як пише Business Insider, про це повідомив губернатор штату Гевін Ньюсом.
«У нас вже є команда, яка займається розробкою каліфорнійської версії «плану Маршалла» та переосмислення міста, яке буде проектом Лос-Анджелес 2.0. І ми гарантуємо, що допомога буде надана всім, хто постраждав від цієї катастрофи», – сказав губернатор.
Ньюсом підкреслив, що влада веде переговори з громадськими та некомерційними організаціями, профспілками та бізнесменами для розробки плану. Майбутні великі події, такі як Чемпіонат світу з футболу 2026 року та Олімпіада 2028 року, вимагають прискорення відновлення постраждалих районів.
Крім цього, Ньюсом розпорядився припинити дію жорстких екологічних законів Каліфорнії. За його словами, подібне рішення необхідне для надання допомоги у відновленні будинків та підприємств після пожеж.
До слова, 9 січня обраний президент США Дональд Трамп запропонував Ньюсому піти у відставку на тлі сильних пожеж у Каліфорнії. За словами політика, найкращі красиві райони США згоряють і саме у цьому є провина губернатора.
Нагадаємо, сильні лісові пожежі почалися в окрузі Лос-Анджелес 7 січня, першим постраждав прибережний район Пасіфік-Палісейдс. Потім виникло ще кілька вогнищ займання. Ситуацію посилює ураганний вітер, що сприяє поширенню вогню. Гасіння також ускладнює дефіцит води у пожежних гідрантах. Пожежі, що почалися 7 січня, охопили понад 16 тис. га та знищили понад 12,3 тис. будівель, включаючи будинки відомих політиків та зірок.
Також найдорожчий у Пасіфік-Палісейдс і один з найдорожчих будинків у США перетворився на згарище внаслідок бурхливих лісових пожеж, які охопили великі райони Лос-Анджелеса.
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