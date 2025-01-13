У російській Тулі палає військовий госпіталь (відео)

Причиною пожежі в госпіталі є несправність проводки

У шпиталі, де сталася пожежа, лікувалися російські строковики

У російській Тулі спалахнув військовий госпіталь. Загиблих і постраждалих немає, евакуйовано 57 осіб. Про це повідомляють росЗМІ.

Пожежа в Тулі сталася в будівлі військового шпиталю, яка належить 39-му окремому медичному загону Повітряно-десантних військ. Там на лікуванні перебували строковики.

На болотах у Тулі горить-палає військовий госпіталь. Цей військовий шпиталь належить до 39 Окремого медичного загону Повітряно-десантних військ, де лікуються трьохсоті, пишуть росзмі. pic.twitter.com/1B2yF9zxyd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 13, 2025

Загиблих і постраждалих немає, евакуйовано 57 осіб. Попередня причина пожежі – несправність проводки.

Нагадаємо, що Росія загасила загоряння на нафтобазі в Енгельсі. Це сталося на п'яту добу безперервної пожежі після атаки українських безпілотників.