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У російській Тулі палає військовий госпіталь (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У російській Тулі палає військовий госпіталь (відео)
Причиною пожежі в госпіталі є несправність проводки
фото: скріншот з відео

У шпиталі, де сталася пожежа, лікувалися російські строковики

У російській Тулі спалахнув військовий госпіталь. Загиблих і постраждалих немає, евакуйовано 57 осіб. Про це повідомляють росЗМІ.

Пожежа в Тулі сталася в будівлі військового шпиталю, яка належить 39-му окремому медичному загону Повітряно-десантних військ. Там на лікуванні перебували строковики. 

Загиблих і постраждалих немає, евакуйовано 57 осіб. Попередня причина пожежі – несправність проводки.

Нагадаємо, що Росія загасила загоряння на нафтобазі в Енгельсі. Це сталося на п'яту добу безперервної пожежі після атаки українських безпілотників.

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Теги: пожежа пожежна небезпека росія росіяни рятувальники евакуація

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