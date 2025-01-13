У російській Тулі палає військовий госпіталь (відео)
У шпиталі, де сталася пожежа, лікувалися російські строковики
У російській Тулі спалахнув військовий госпіталь. Загиблих і постраждалих немає, евакуйовано 57 осіб. Про це повідомляють росЗМІ.
Пожежа в Тулі сталася в будівлі військового шпиталю, яка належить 39-му окремому медичному загону Повітряно-десантних військ. Там на лікуванні перебували строковики.
На болотах у Тулі горить-палає військовий госпіталь. Цей військовий шпиталь належить до 39 Окремого медичного загону Повітряно-десантних військ, де лікуються трьохсоті, пишуть росзмі. pic.twitter.com/1B2yF9zxyd— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 13, 2025
Загиблих і постраждалих немає, евакуйовано 57 осіб. Попередня причина пожежі – несправність проводки.
Нагадаємо, що Росія загасила загоряння на нафтобазі в Енгельсі. Це сталося на п'яту добу безперервної пожежі після атаки українських безпілотників.
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