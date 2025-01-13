Масштабні пожежі в Каліфорнії: The Washington Post назвала ймовірну причину

Пожежа в Пасіфік-Палісейдс спалахнула саме там, де кількома днями раніше пожежники приборкували вогонь

Причиною масштабних лісових пожеж у Каліфорнії у районі Лос-Анджелесу міг стати феєрверк, який запустили у новорічну ніч. Про це повідомляє The Washington Post.

За словами свідків, у ніч проти 1 січня було чутно вибухи піротехніки, після чого зайнялася суха трава. Попри те, що пожежники швидко загасили полум'я, тління могло залишитися непоміченим.

Аналіз фото, відео, супутникових даних та радіопереговорів свідчить про те, що пожежа в Пасіфік-Палісейдс спалахнула саме там, де кількома днями раніше пожежники приборкували вогонь. А патрулювання району після завершення гасіння, за словами пожежної служби, не проводилося, оскільки це не є частиною стандартної практики.

Місцеві жителі вже неодноразово скаржилися на використання феєрверків, зокрема в гірських районах. Саме там суха рослинність, яка створює сприятливі умови для займання.

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. Особливо обов'язкова евакуація була введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

🇺🇸В американському штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації



🔥Сильні лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса, - повідомляє CBS News.



Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей. pic.twitter.com/FiPdvWZZAa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів.

Пожежа у Лос-Анджелесі не вщухає, є ризик поширення вогню. Також раніше повідомлялося, що Лос-Анджелесом пройшовся вогняний торнадо.

До слова, президент США Джо Байден навіть скасував свій візит до Італії через надзвичайну ситуацію в передмістях Лос-Анджелеса.