Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної

Фаріон в одному із інтервʼю: «Я бажаю… книжки мудрі просто читати і не бути зашореними своїми псевдо цінностями»

В’ячеслав Зінченко, обвинувачений у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, заявив, що у СІЗО активно проводить час за читанням. Після судового засідання він назвав список книг, які вже прочитав.

Так, серед прочитаних книг – твори Шевченка «Музикант», «Художник» та «Близнюки». Вони обʼєднанні темою трагічної долі кріпака-інтелігента.

Також Зінченко прочитав твори Платона і Сократа. На запитання журналіста, чи читав підозрюваний більш сучасну літературу, Зінченко відповів, що «поки ні, бо мама ще не принесла (книг – «Главком»)». «Передав мамі список книг на чотирьох сторінках», – сказав обвинувачений.

Як відомо, в одному із інтервʼю Ірина Фаріон заявила, що аби виховати патріотичну і націоналістичну дитину в умовах російськомовного і суржикомовного суспільства, потрібно читати літературу.

«Патріотизм – це зі сфери почуттів. Націоналізм – це зі сфери політичної побудови держави. Це є з різних регістрів, понять. Мені дуже смішно зараз з деяких країн Західної Європи, які дістають нервових тік на наше розуміння націоналізму. Вважаючи, що патріотизм – це добре, а націоналізм – це щось інше. То я їм бажаю… книжки мудрі просто читати і не бути зашореними своїми псевдо цінностями», – пояснила мовознавиця.

До слова, Фаріон неодноразово наголошувала, якою важливою для неї є творчість Шевченка і сам поет. «Я вже мовчу, яким прикладом для наслідування є для нас Тарасик Григорович. Я не можу його по-іншому називати, як Тарасик Григорович. Він мені рідний. Він живе в мене в хаті так як родич. Чи можуть росіяни Пушкіна називати Сашенька? Не знаю. А я можу Тарасика Григоровича називати саме так. Я його відчуваю, я без нього не можу», – розповідала Фаріон.

Так, у понеділок, 13 січня у Шевченківському районному суді Львова пройшло слухання справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Засідання відклали до 13 лютого.

У межах справи щодо вбивства Ірини Фаріон, її донька Софія Особа подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 млн грн. Про це під час засідання повідомила її адвокатка Наталія Романик. Водночас адвокати Зінченка просили додатковий час для вивчення цього цивільного позову на відшкодування моральної шкоди.

Також мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена розповіла, що тепер може спілкуватися із сином поза судовими засіданнями. Вона заявила журналістам, що нібито з 2025 року Зінченко отримав такий дозвіл.

Водночас адвокати підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка заявили, що йому нібито погрожує небезпека. Під час судового засідання вони закликали надати йому додатковий захист.

Так, захисник обвинуваченого Юрій Немировський надав судді скриншоти з інтернету про можливі погрози вбивством В'ячеслава Зінченка. На тлі цього він запропонував одягати на Зінченка бронежилет, коли його доставляють до суду.

Суддя оголосив перерву до 13 лютого, щоб ознайомитись з клопотаннями захисників.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.