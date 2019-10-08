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    У світі

    Трамп пригрозив знищити економіку Туреччини

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    Дональд Трамп - Трамп пригрозив знищити економіку Туреччини
    Дональд Трамп

    Трамп також наголосив, що Туреччина разом з європейськими країнами повинна наглядати за захопленими бойовиками «Ісламської держави»

    Президент США Дональд Трамп пригрозив знищити економіку Туреччина, якщо та допустить дії, які він вважатиме «недопустимими» після виведення американських сил з півночі Сирії.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    «Якщо Туреччина зробить щось, що я, за своєю великою і незрівнянною мудрістю, вважатиму недопустимим, я повністю зруйную і знищу економіку Туреччини (я це робив раніше!)», — зазначив глава Білого дому.

    Трамп також наголосив, що Туреччина разом з європейськими країнами повинна наглядати за захопленими бойовиками «Ісламської держави» та членами їхніх сімей.

    «США зробили набагато більше, ніж будь-хто міг очікувати, включно із захопленням 100% Халіфату ІДІЛ. Прийшов час для інших у цьому регіоні, хто має велике багатство, захистити свою територію. США великі!», — додав він.

    Напередодні Туреччина оголосила про чергову військову операцію в Сирії, на півночі країни в регіоні, який контролюють курдські формування — США вважають їх союзниками в регіоні, а Анкара — терористами.

    Туреччина обіцяє створити у цих районах безпекові зони. Американські військові не братимуть участі в операції й залишать позиції біля турецько-сирійського кордону.

    Туреччина ІДІЛ США Дональд Трамп військові Анкара президент
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