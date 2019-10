Трамп пригрозив знищити економіку Туреччини

Трамп також наголосив, що Туреччина разом з європейськими країнами повинна наглядати за захопленими бойовиками «Ісламської держави»

Президент США Дональд Трамп пригрозив знищити економіку Туреччина, якщо та допустить дії, які він вважатиме «недопустимими» після виведення американських сил з півночі Сирії.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Якщо Туреччина зробить щось, що я, за своєю великою і незрівнянною мудрістю, вважатиму недопустимим, я повністю зруйную і знищу економіку Туреччини (я це робив раніше!)», — зазначив глава Білого дому.

Трамп також наголосив, що Туреччина разом з європейськими країнами повинна наглядати за захопленими бойовиками «Ісламської держави» та членами їхніх сімей.

«США зробили набагато більше, ніж будь-хто міг очікувати, включно із захопленням 100% Халіфату ІДІЛ. Прийшов час для інших у цьому регіоні, хто має велике багатство, захистити свою територію. США великі!», — додав він.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...