Трамп відмовляється відкривати нове посольство США у Лондоні

Президент США Дональд Трамп скасував візит до Лондона, запланований на початок цього року, заявивши, що він розчарований «адміністрацією Обами, яка продала» посольство США в британській столиці. «Причина, з якої я скасував свою поїздку в Лондон, полягає в тому, що я не великий шанувальник адміністрації Обами, яка продала,



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Президент США Дональд Трамп

Трамп відмовляється відкривати нове посольство США у Лондоні

Президент США Дональд Трамп скасував візит до Лондона, запланований на початок цього року, заявивши, що він розчарований «адміністрацією Обами, яка продала» посольство США в британській столиці.

«Причина, з якої я скасував свою поїздку в Лондон, полягає в тому, що я не великий шанувальник адміністрації Обами, яка продала, можливо, краще місце і краще посольство в Лондоні за «арахіс», лише для того, щоб побудувати нове, розташоване у віддаленому місці за 1,2 мільярда доларів. Погана угода. Хотіли, щоб я перерізав стрічку - ні!» - написав Трамп у Twitter.

При цьому Reuters повідомляє, що на веб-сайті посольства зазначається, що рішення про перенесення місця розташування посольства було ухвалено за кілька місяців до того, як Барак Обама вступив на посаду в січні 2009 року.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з норвезьким прем’єр-міністром Ерною Солберг заявив, що США поставили Норвегії винищувачі «F-52», які у США не виробляються. Одна літаки з назвою F-52 існують в серії ігор Call of Duty.

Джерело: УНН