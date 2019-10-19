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    У світі

    Американські вчені обстріляють Землю лазером

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    <p>У 2018 року археологи відсканували частину гватемальського лісу лазерними променями, щоб розкрити профіль прихованого стародавнього мегаполісу</p> - Американські вчені обстріляють Землю лазером

    У 2018 року археологи відсканували частину гватемальського лісу лазерними променями, щоб розкрити профіль прихованого стародавнього мегаполісу

    Зображення надано Люком Олд-Томасом і Марчелло А. Кануте

    Цей проект вчених є досить дорогим

    Вчені з США почнуть «стріляти» по Землі лазером для створення тривимірної карти світу. Втілити ідею мають намір до кліматичної кризи.

    Про це повідомляє Live Science.

    В рамках проекту The Earth Archive по планеті спеціальні літаки будуть вистрілювати лазерами, в першу чергу, по прибережним районам і тропічним лісам Амазонії. В результаті такого лазерного сканування вдасться позначити ті райони, які першими можуть піти під воду в результаті глобального потепління. Завдяки тривимірній карті дані території зможуть побачити нащадки.

    Тим часом, цей проект вчених є досить дорогим. На три роки лазерного сканування піде $ 10 млн.

    Нагадаємо, вчені попередили, що кліматична криза підвищує ризик нових спалахів захворюваності лихоманкою Ебола.

    Як повідомляли науковці, глобальне потепління може залишити світ без суші.

    екологія США технології наука
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