Американські вчені обстріляють Землю лазером



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У 2018 року археологи відсканували частину гватемальського лісу лазерними променями, щоб розкрити профіль прихованого стародавнього мегаполісу Зображення надано Люком Олд-Томасом і Марчелло А. Кануте

Цей проект вчених є досить дорогим

Вчені з США почнуть «стріляти» по Землі лазером для створення тривимірної карти світу. Втілити ідею мають намір до кліматичної кризи.

Про це повідомляє Live Science.

В рамках проекту The Earth Archive по планеті спеціальні літаки будуть вистрілювати лазерами, в першу чергу, по прибережним районам і тропічним лісам Амазонії. В результаті такого лазерного сканування вдасться позначити ті райони, які першими можуть піти під воду в результаті глобального потепління. Завдяки тривимірній карті дані території зможуть побачити нащадки.

Тим часом, цей проект вчених є досить дорогим. На три роки лазерного сканування піде $ 10 млн.

Нагадаємо, вчені попередили, що кліматична криза підвищує ризик нових спалахів захворюваності лихоманкою Ебола.

Як повідомляли науковці, глобальне потепління може залишити світ без суші.