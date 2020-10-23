Трамп звинуватив Байдена в допущенні окупації Криму Росією



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Саме при Байдену Росія забрала собі частину України, зазначив Трамп

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого опонента Джо Байдена в тому, що той свого часу допустив анексію Криму Росією.

Про це Трамп сказав під час дебатів.

«Саме при ньому Росія забрала собі частину України», – заявив американський президент.

Раніше Трамп звинуватив Байдена в отриманні грошей від Росії. При цьому сам він заявив, що ніяких сум від російської сторони ніколи не отримував.

«Я не отримував гроші з Китаю, ти – так. Я не отримував від України, ти – так. Я не отримував з Росії, ти – так«, – сказав Трамп», – сказав Трамп.

Він заявив, що син Байдена отримав від дружини колишнього мера Москви, російської підприємниці Олени Батуріної 3,5 млн доларів.

«Кошти надійшли через Путіна, тому що він був дружний з колишнім мером Москви. Коли–небудь доведеться пояснити, чому отримані 3,5 млн доларів. Ти повинен прояснити це перед американцями. Можливо, зробити це прямо зараз», – сказав Трамп.

У свою чергу Байден заявив, що ніколи не отримував грошові виплати з-за кордону.

«Я в своєму житті жодного разу не отримав ні пенні від будь–якого іноземного джерела», – сказав Байден.

При цьому він підкреслив, що Трамп виплатив значну суму в якості податків в Китаї.