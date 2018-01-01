Трамп звинуватив демократів у зупинці роботи уряду

Наразі невідомо, як довго триватиме зупинка роботи держсектора

Президент США Дональд Трамп звинуватив парламентаріїв-демократів у призупиненні роботи уряду. «Демократи набагато більше занепокоєні незаконними іммігрантами, ніж нашими військовими і безпекою на наших південних кордонах. Вони легко могли домовитися, але вирішити погратися в політику «шатдауну», – написав Трамп у Twitter 20



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Дональд Трамп

Наразі невідомо, як довго триватиме зупинка роботи держсектора

Президент США Дональд Трамп звинуватив парламентаріїв-демократів у призупиненні роботи уряду.

«Демократи набагато більше занепокоєні незаконними іммігрантами, ніж нашими військовими і безпекою на наших південних кордонах. Вони легко могли домовитися, але вирішити погратися в політику «шатдауну», – написав Трамп у Twitter 20 січня.

Уряд США 20 січня призупиняє роботу після того, як Білий дім і Конгрес не змогли домовитися щодо його фінансування. Держслужбовці будуть змушені піти у неоплачувані відпустки.

Палата представників схвалила законопроект про продовження фінансування до 16 лютого, що мав на меті уникнення так званого «шатдауну» – тимчасової зупинки роботи держустанов, але Сенат не підтримав такий захід. Наразі невідомо, як довго триватиме зупинка роботи держсектора.

Затвердження будь-яких фінансових законопроектів, за правилами Сенату, вимагає шістдесяти голосів, бюджетний документ набрав 51. 44 демократи і четверо республіканців голосували проти, з більшістю республіканців щодо продовження фінансування голосували п'ятеро демократів.

Сенатори-демократи давно попереджали, що підуть на обструкцію бюджету, щоб змусити республіканців погодитися на легалізацію близько 700 тисяч іммігрантів, які виросли в Америці, але були в юному віці незаконно привезені в країну батьками.

Водночас у Білому домі після «шатдауну» заявили, що не мають наміру вести переговори з демократами щодо іммігрантів доти, поки не буде вирішене питання фінансування уряду.

Нинішнє призупинення роботи уряду – четверте в США за чверть століття. Воно призведе лише до часткового згортання урядових операцій.

У період часткового закриття уряду, життєво важливі функції, зокрема, робота служби авіадиспетчерів і збереження ядерних арсеналів, продовжать отримувати фінансування.

Востаннє схожа ситуація складалася в США у жовтні 2013 року за президентства Барака Обами. Припинення роботи уряду тоді тривало 16 днів.

Джерело: Радіо Свобода